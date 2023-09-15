Воровство такого размера сделало бы из Коломойского не просто самого богатого вора в истории (он стал богаче Эскобара и Картель Кали вместе взятых даже с учетом инфляции). Но и самого богатого человека в мире, потому что 470 миллиардов долларов это только украдено, а у него там еще и бизнес с активами какой-то есть. К тому же в рейтинге миллиардеров люди оказываются из-за активов, а Коломой бы оказался из-за кэша.

Словом, это очевидная залепуха.

Объясняю.

Во-первых, никакие США или ФБР не оперируют суммами в 470 или сколько-то там миллиардов. И ничего подобного не расследуют. Это ложь. Сумма в 470 млрд не связана с ФБР, а связана с аудитом Кролл, проведенным Кролл для НБУ.

470 миллиардов долларов — это оценочный результат механистического суммирования всех средств (кредитов), проехавшихся по всем юрлицам, оффшоркам, оншоркам и подставным компаниям Коломойского, Боголюбова, Дубилетов, Гороховского, Суркисов и других за все время, исследованный Кроллом.

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К примеру, одна фирма берет кредит в 10 миллионов и выводит его. Дальше другая фирма берет кредит в 10 миллионов и гасит кредит первой. А потом другая поступает так же. И так 100 раз. В сумме миллиард. Хотя по факту воровство 20 миллионов (или даже 10 в определенных случаях) плюс проценты.

Кролл так поступил, чтобы показать объем вывода и отмывания капитала в Привате. Просто, чтобы показать сложность системы Бени в суде штата Делавэр. Пусть там суд исследует 20 миллионов или миллиард в каждом кейсе.

Реальная сумма гражданского иска, исследуемая в суде Делавера по иску Привата (не ФБР) – ориентировочно 620 миллионов долларов. Сейчас уже больше, пеня там, вся фигня.

Иск в Высоком суде Лондона на 3 миллиарда долларов от Украины.

ФБР расследует гораздо меньшие суммы. По крайней мере, публично, потому что ФБР умеет беречь собственные секреты. Речь идет об отмывании в США до 187 миллионов долларов совокупно в нескольких эпизодах –14, 55, 60, может еще что-то. Какой там статус этого расследования – хз. Публичного ареста нет, говорят о непубличном. Запроса на экстрадицию официального нет.

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То есть еще раз.

Никто в США не инкриминирует Бене 470 миллиардов. Да, мы, Украина, говорим об объеме, который там проехался по его системе в целом оверол.

Разбирательство в Делавере во взвешенном состоянии. Судья мне вторичные половые органы. Чего так – спрашивать не у меня.

Результата расследования ФБР по Коломою нет. Решения суда публичного об аресте нет. Запроса на экстрадицию нет.

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Об авторе. Антон Швец, украинский блоггер, телеведущий, публицист и политический деятель

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