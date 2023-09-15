Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мнение Кто насчитал Коломойскому $440 миллиардов?
OPINION

Кто насчитал Коломойскому $440 миллиардов?

Антон Швец
15 сентября, 2023 пятница
20:01
Мнение

Это же надо совсем быть имбецилом, чтобы такое сказать, и кретином, чтобы распространять

Воровство такого размера сделало бы из Коломойского не просто самого богатого вора в истории (он стал богаче Эскобара и Картель Кали вместе взятых даже с учетом инфляции). Но и самого богатого человека в мире, потому что 470 миллиардов долларов это только украдено, а у него там еще и бизнес с активами какой-то есть. К тому же в рейтинге миллиардеров люди оказываются из-за активов, а Коломой бы оказался из-за кэша.

Словом, это очевидная залепуха.

Объясняю.

Во-первых, никакие США или ФБР не оперируют суммами в 470 или сколько-то там миллиардов. И ничего подобного не расследуют. Это ложь. Сумма в 470 млрд не связана с ФБР, а связана с аудитом Кролл, проведенным Кролл для НБУ.

470 миллиардов долларов — это оценочный результат механистического суммирования всех средств (кредитов), проехавшихся по всем юрлицам, оффшоркам, оншоркам и подставным компаниям Коломойского, Боголюбова, Дубилетов, Гороховского, Суркисов и других за все время, исследованный Кроллом.

Читайте также: Звезда Коломойского окончательно закатилась

К примеру, одна фирма берет кредит в 10 миллионов и выводит его. Дальше другая фирма берет кредит в 10 миллионов и гасит кредит первой. А потом другая поступает так же. И так 100 раз. В сумме миллиард. Хотя по факту воровство 20 миллионов (или даже 10 в определенных случаях) плюс проценты.

Кролл так поступил, чтобы показать объем вывода и отмывания капитала в Привате. Просто, чтобы показать сложность системы Бени в суде штата Делавэр. Пусть там суд исследует 20 миллионов или миллиард в каждом кейсе.

Реальная сумма гражданского иска, исследуемая в суде Делавера по иску Привата (не ФБР) – ориентировочно 620 миллионов долларов. Сейчас уже больше, пеня там, вся фигня.

Иск в Высоком суде Лондона на 3 миллиарда долларов от Украины.

ФБР расследует гораздо меньшие суммы. По крайней мере, публично, потому что ФБР умеет беречь собственные секреты. Речь идет об отмывании в США до 187 миллионов долларов совокупно в нескольких эпизодах –14, 55, 60, может еще что-то. Какой там статус этого расследования – хз. Публичного ареста нет, говорят о непубличном. Запроса на экстрадицию официального нет.

Читайте также: Дело Коломойского: как нефть испортила ПриватБанк

То есть еще раз.

Никто в США не инкриминирует Бене 470 миллиардов. Да, мы, Украина, говорим об объеме, который там проехался по его системе в целом оверол.

Разбирательство в Делавере во взвешенном состоянии. Судья мне вторичные половые органы. Чего так – спрашивать не у меня.

Результата расследования ФБР по Коломою нет. Решения суда публичного об аресте нет. Запроса на экстрадицию нет.

Источник

Об авторе. Антон Швец, украинский блоггер, телеведущий, публицист и политический деятель

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Новости
Украина
корупція в Україні
Игорь Коломойский
США
Читайте также:
14 сентября, 2023 четверг
WBC приняла решение про бой Усика против Фьюри за титул абсолютного чемпиона
14 сентября, 2023 четверг
"Ситуация очень динамичная": в DeepState прокомментировали изменения на линии фронта
12 сентября, 2023 вторник
Силы обороны заявили, что, перебрасывая резервы с разных направлений, враг совершает ошибки
Киев
+17°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.65
    Покупка 37.65
    Продажа 38.4
  • EUR
    Покупка 40.32
    Продажа 41.28
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
15 сентября
21:13
Обновлено
В Белом доме подтвердили запланированную встречу Зеленского с Байденом в Вашингтоне
21:05
Обновлено
Киев поприветствовал решение Еврокомиссии не продлевать ограничения на экспорт украинского зерна. Польша заявила, что пролонгирует эмбарго
21:02
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Уничтожение Черноморского флота РФ и продвижение ВСУ возле Бахмута: военные итоги недели с Сергеем Згурцом
20:26
Украинская бронетехника: действия ГБР и ГАСУ имеют признаки диверсии против ВПК Украины и могут повлечь за собой остановку производства
20:17
Ученые из Китая объяснили, в чем может быть опасность недосыпания
20:06
Обновлено
Рамзан Кадыров
Кадыров находится в тяжелом состоянии, - разведка
19:59
Силы обороны имеют частичный успех в районе Клещиевки, - Генштаб
19:45
Обзор
К чему здесь настоящая королева Дании: что посмотреть на выходные
19:41
Латвия
Сейм Латвии утвердил новое правительство
19:20
"В зависимости от уровня угрозы": в штабе обороны Румынии заявили о готовности сбивать российские дроны
19:18
ФРГ обсуждает с партнерами, которым предоставила системы ПВО IRIS-T, передачу их Украине - немецкий депутат
19:00
Обзор
Победные новости 569 дня войны: освобождение Андреевки и атака украинских дронов по российскому ракетному кораблю
18:49
Россияне в оккупированном Мариуполе уничтожили все детские отделения больниц
18:35
На выезде из Крыма в РФ застряли 750 автомобилей
18:06
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
18:05
Европейский регулятор оштрафовал TikTok на $368 млн: в чем причина
18:04
Эксклюзив
Нардеп Синютка: дело Коломойского будет лакмусовой бумажкой для власти по борьбе с коррупцией
18:04
OPINION
К "зерновому демаршу" Польши могут присоединиться другие страны ЕС
17:59
"Есть клубы, которые ждут его", - журналист The Athletic спрогнозировал будущее Мудрика в случае провального сезона за "Челси"
17:58
Собрал более 3 млн грн для ВСУ: 9-летнего волонтера наградили грамотой от Залужного
17:52
Обновлено
Россияне сбросили управляемую авиабомбу на жилой квартал оккупированной Новой Каховки: есть погибший
17:48
Обзор
Владимир Путин и Ким Чен Ын
Ким Чен Ын и Владимир Путин: о чем говорили и что, вероятно, решили на рандеву диктаторов
17:45
Науседа лишил гражданства Литвы фигуристку Дробязко, выступавшую в шоу жены Пескова
17:33
В Киеве на Галицкой площади демонтировали элементы советского обелиска "Город-герой Киев"
17:29
Украинский дрон Sea Baby ударил по российскому ракетному кораблю "Самум", - СМИ
17:20
В проекте госбюджета-2024 на культуру и медиапространство заложили более 10 млрд грн, - Шмыгаль
17:16
F-16
Бельгия примет участие в обучении украинских пилотов на F-16
17:14
НАПК внесло одного из крупнейших производителей бриллиантов в список спонсоров войны
17:10
РФ обвиняет Украину в подготовке теракта на Рош ха-Шана в Днепре: ЦПД объяснил причину
17:07
Эксклюзив
В Defence Express рассказали, есть ли альтернативы Starlink Илона Маска
16:55
Преимущественно сухая погода, местами туман: прогноз на ближайшие выходные от Натальи Диденко
16:49
Потребности в привлечении женщин-медиков на фронт пока нет
16:37
США рассматривают предоставление Украине ракет ATACMS осенью, - WSJ
16:33
Эксклюзив
Последние 3 дня россияне активно перебрасывают резервы через Мариуполь в направлении Бердянска, - Андрющенко
16:26
Стратком опроверг фейк о якобы отдыхе Резникова за границей во время масштабной войны
16:21
Jerusalem Post составила рейтинг самых влиятельных евреев: в нем нет Зеленского, но есть Пригожин
16:13
После передачи россиянином Украине вертолета в плен сдаются более 170 оккупантов в сутки, - ГУР
16:07
Стрельба в Днепре: спутнице погибшего, оказывавшую сопротивление полицейским, избрали меру пресечения
16:01
OPINION
Такой подозрительный Шуфрич
16:00
Украинские производители товаров оборонного сектора обратились к президенту с просьбой прекратить давление ГАСУ и правоохранительных органов
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV