Кто мешает прозрачной системе тылового обеспечения?
Всю прибыль поставщиков ВСУ Госаудитслужба подает как "ущерб, причиненный государству", и обязала МО обратиться к поставщикам с требованием вернуть эти средства
Проблемы индейцев шерифа не беспокоят (с)
Я бы хотела прожить хоть неделю без скандальных историй по подрыву обороноспособности страны, если б не одно "но".
То ли из-за нелепости, или из-за низкого уровня профессионализма, или по каким-то другим причинам — мне не дают такой возможности.
Что произошло в этот раз в нашем болоте?
Сейчас объясню, но перескажу предыдущие серии.
Серия первая.
Помните, я писала вам о проведении Госаудитслужбой аудита Министерства обороны за 2022 год и частично 2023 года?
Что есть установленные законодательством в оборонных закупках требования по верхней границы прибыли, как в закупке оружия, так и в некоторых вопросах закупки тылового обеспечения по прямым договорам.
Мы же помним, что весь 2022 год и первое полугодие 2023 года все договоры были прямые.
Только 4 недели назад мы впервые вывели закупки тылового обеспечения на Прозорро.
Так вот, согласно заключению этого аудита, всю прибыль поставщиков ВСУ Госаудитслужба восприняла как "ущерб, причиненный государству", и обязала МО обратиться к поставщикам с требованием вернуть эти средства.
Серия вторая.
МО идет в суд опротестовывать это решение Госаудитслужбы.
Потому что такие выводы обязывают правоохранительную систему возбудить уголовные производства против всей вертикали управления МО, касающейся вопросов закупок — начиная от работников соответствующих департаментов до самого министра Резникова.
Прибыль будет признана просроченной задолженностью перед МО, и такие поставщики не смогут заключать новые контракты, пока не откажутся от своей прибыли – то есть не погасят так называемую задолженность.
Серия третья.
Две недели я вовлечена с разных сторон в процесс урегулирования этого вопроса. Две недели мы согласовываем изменения в 335 постановление КМУ, к которому как раз и есть претензии Госаудитслужбы, потому что там не указано, что калькуляция поставщика может включать прибыль. Хотя в то же время существует 363 постановление КМУ, где это прописано. Да и сам принцип – получение прибыли от хозяйственной деятельности – закреплен в Конституции. Но кого это беспокоит?
Серия четвёртая.
На сцену выходит президент, на этой неделе встречавшийся с бизнесом, и, выслушав бизнес, дал поручение премьер-министру Денису Шмыгалю урегулировать этот вопрос.
Серия пятая.
Я не знаю, кому именно эта гениальная мысль пришла в голову, но из моих собственных источников мне стало известно, что к следующему заседанию КМУ (а это будет вторник) уже готово постановление (а теперь внимание!!!) о признании 335 постановления КМУ, утратившим силу.
Видно, кому принцип "нет тела, нет дела" - показался самым удачным.
Каковы последствия для поставщиков МО будут после этой отмены?
- Решение Госаудитслужбы будет реализовано за предыдущий период – раз.
- Из всех поставщиков вычтут эту сумму прибыли – два.
- Ни один адекватный бизнес не пойдет больше на сотрудничество с МО – три.
- Будут сорваны все контракты и закупки, какими бы прозрачными они ни были — четыре.
- Бизнес будет вынужден уйти в тень, если захочет работать с МО – пять.
- Остановка обеспечения потребностей армии от оружия к продуктам станет неотвратимой реальностью — шесть.
А почему?
Ибо проблемы индейцев наших шерифов не беспокоят.
Об авторе. Дана Яровая, волонтер, член Антикоррупционного совета МОУ
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