Кто меня приглашает - грабит банк: Конте отреагировал на претензии по поводу заоблачной зарплаты в "Тоттенгеме"
Итальянский тренер "Тоттенгема" Антонио Конте заявил, что заслуженно получает в английском футбольном клубе 18 млн. евро в год
Об этом сообщает Football Italia .
По словам Конте, его зарплата в 18 млн евро в Лондоне справедлива, ведь он работает и достигает результатов на самом высоком уровне.
"Моя зарплата – ограбление? Думаю, любой, кто приглашает меня, грабит банк. Ты просто делаешь свою работу. Делать ее хорошо – это правильно. Свою я делаю на топровне, поэтому моя зарплата справедлива. Борьба за топ-4 – это вызов. Премьер-лига – очень сложный турнир", – сказал Конте.
Предыдущим местом работы 52-летнего Антонио Конте был "Интер", который в 2021 году привел к победе в чемпионате Италии после перерыва в 11 сезонов. Также Конте тренировал сборную Италии, итальянские "Ареццо", "Бари", "Сиену", "Аталанту", "Ювентус" и английский "Челси".
"Тоттенхэм" после 11 туров занимает девятое место в чемпионате Англии.
- Напомним, 2 ноября Антонио Конте был назначен главным тренером "Тоттенгема" .
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