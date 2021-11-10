Кто меня приглашает - грабит банк: Конте отреагировал на претензии по поводу заоблачной зарплаты в "Тоттенгеме"

Об этом сообщает Football Italia .

По словам Конте, его зарплата в 18 млн евро в Лондоне справедлива, ведь он работает и достигает результатов на самом высоком уровне.

"Моя зарплата – ограбление? Думаю, любой, кто приглашает меня, грабит банк. Ты просто делаешь свою работу. Делать ее хорошо – это правильно. Свою я делаю на топровне, поэтому моя зарплата справедлива. Борьба за топ-4 – это вызов. Премьер-лига – очень сложный турнир", – сказал Конте.



Предыдущим местом работы 52-летнего Антонио Конте был "Интер", который в 2021 году привел к победе в чемпионате Италии после перерыва в 11 сезонов. Также Конте тренировал сборную Италии, итальянские "Ареццо", "Бари", "Сиену", "Аталанту", "Ювентус" и английский "Челси".

"Тоттенхэм" после 11 туров занимает девятое место в чемпионате Англии.