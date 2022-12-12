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OPINION

Кто мечтает о столетней войне?

Игорь Гулик
12 декабря, 2022 понедельник
20:04
Мнение

Единственным выгодоприобретателем "столетней" или же - длительной войны, - является только Кремль

Как-то в унисон прозвучали два заявления, на первый взгляд, далекие друг от друга не только географически, но и мировоззренчески. Первая – мантра путинского спикера Дмитрия Пескова о том, что Россия и Запад дошли до стадии конфронтации, и с этим придется жить. Второй — тезис из публикации The Washington Post, что, мол, отказ любой стороны отступить грозит превратить войну в десятилетие конфликта, как в секторе Газа или Нагорном Карабахе.

Я, конечно, не думаю, что Песков в своих предвидениях опирается на статьи WP, равно как и того, что в Вашингтоне конспектируют все, что доносится из Кремля. Однако такая странная синхронность несколько настораживает.

Путин готовит россиян к затяжной войне, он уже сейчас подает "блюдо" таким, чтобы рядовой обыватель из глубинки жил с иллюзией, что конфликт его страны с НАТО и Америкой стал "горячей" реальностью. В конце концов, его нежелание признавать фиаско в Украине диктует именно такую линию поведения, а идея "столетней войны", пусть даже до последнего россиянина, станет спасительной по крайней мере на ближайшее время. К тому же усилия кремлевской пропаганды не прошли даром, так что большинство жителей "заперебрика" видят в проклятом Западе воплощение "сатанизма" и "абсолютного зла".

Путин готовит россиян к затяжной войне, он уже сейчас подает "блюдо" таким, чтобы рядовой обыватель из глубинки жил с иллюзией, что конфликт его страны с НАТО и Америкой стал "горячей" реальностью

Фраза Washington Post о "столетней войне" за Крым настораживает еще больше, учитывая новую стайку "голубей мира", вновь поднявшуюся в небо над столицами некоторых европейских стран. Конечно, там удивительно просто говорить о "мире" на средства украинских территорий или других уступок Путину. Единственная досада – глухой гул недовольства среди электората вероятными (подчеркну – вероятными!) более высокими ценами на энергоносители.

Что касается Крыма, то оговорки американских экспертов носят несколько некорректный характер. Да, очевидно, что Путин не пойдет на потерю "города русской славы" добровольно. Но, во-первых, указывать на перспективу затяжного конфликта в условиях, когда судьбу самого Путина нельзя предусмотреть даже в ближайшее время, — легкомысленно. А, во-вторых, американские специалисты, по-видимому, забыли, что и Газа, и Нагорный Карабах (особенно последний) пылают не в последнюю очередь из-за содействия Москвы зачинщикам столкновений.

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Более того, Крым действительно довольно уязвим с точки зрения географии и логистики. Из сухопутного "авианосца" его легко превратить в гигантский котел для россиян. И, уверен, это сделают ВСУ рано или поздно (надеюсь, не через сто лет). Если мировое сообщество заинтересовано в настоящем мире, то вопрос Крыма и ему, с его возможностями (военными и экономическими) – дело несложное.

Кому-то очень не хочется видеть на месте Московии несколько десятков новых государств. Ибо именно так должна логично завершиться эта война, если речь идет о внедрении источника напряжения и конфликтов по всему миру.

Другое дело, что кому-то очень не хочется видеть на месте Московии несколько десятков новых государств. Ибо именно так должна логично завершиться эта война, если речь идет о внедрении источника напряжения и конфликтов по всему миру. Мероприятие должно понять, что комфортные стереотипные подходы (как до боязни развала СССР) давно стали архаизмом, что мир динамичен, и - главное, — речь идет о действительно "вековой войне" между демократией и деспотиями, в которой не может быть результата "фифти-фифти". 

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Опираться на старые подходы (тем более скомпрометированные и отвергнутые самой историей), которыми манипулировали в прошлом, совсем не годится в XXI веке. На восьмом году горячей войны на украинском Востоке следует понять, что "котлета по-киевски" протухла и нехорошо отгоняет.

Единственным выгодоприобретателем "столетней" или же — длительной войны, — является только Кремль. Его идеологи не скрывают этого, утверждая, что "нормальным" состоянием общества есть война. Да и разве вся летопись недоимперии не доказывает этого горького для соседей Московии факта? Потому и Песков так уверенно говорит о точке невозвращения в конфронтации с Западом. Жаль только, что и в Вашингтоне опрометчиво поддакивают ему, наверное, имея при этом "свою правду".

Об авторе. Игорь Гулик – журналист, главный редактор сайта "Эспрессо.Запад".

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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