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OPINION

…Кто купался голым?

Игорь Гулик
25 июля, 2023 вторник
20:03
Мнение

Когда меня спрашивают о перспективе каких-то сложных вещей или процессов, закрытой сейчас туманом будущего, я всегда вспоминаю фразу Уоррена Баффета: "Прилив сойдет, и тогда станет понятно, кто купался голым"

Так и в ситуации с украинской "пятой колонной". О ее засилье во властных, силовых структурах уже говорено-переговорено, — не было такого периода в нашей независимой истории, если бы на поверхность не выныривали лица с "двойным дном". Не важно, действовали они по своим убеждениям, по принуждению, связанному с определенными обстоятельствами личных биографий, или за деньги.

Конечно, обильнее всего агентами влияния и откровенными российскими шпионами украинская властная верхушка была засеяна во времена беглого президента Виктора Януковича. Беспрецедентность засилья россиян поражала – министр обороны Лебедев – гражданин России. А если уж речь о политических структурах с явно пророссийской идеологической основой, то их был действительно легион. На Россию работали (за грубые деньги) и общественные активисты, и журналисты, и политические эксперты — все больше, это в свое время было признаком респектабельности, успеваемости, залогом сногсшибательных карьер и состояния.

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Все постреволюционные люстрации, переаттестации, кадровые рокировки с целью избавиться от этого поветрия похожи были, скорее на охоту на блох, — "гнанные" и "репрессированные" с легкой руки коррумпированных судов восстанавливались на должностях или же оседали в тихих заводах, ожидая нового своего "звездного времени". Тем более, что в подконтрольных России медиа загорались агрессивные кампании о поиске серых кошек в темной комнате, а международные правозащитные организации становились на сторону коллаборантов и предателей, тыкая в глаза украинским властям "нарушениями прав человека", "свободы слова" и т.д.

После начала полномасштабной войны в Украине, оправившись от шока первых дней агрессии, общество начало задавать вполне обоснованные вопросы о разминированном Чонгаре, не уничтоженных мостах на Херсонщине, только что построенных путях с севера, по которым российская орда, как на параде, добралась до пригородов Киева. Однако не смогло получить вразумительных ответов. Ибо вопросы тонули во фронтовых сводках и монотонных заклинаниях: "не ко времени", "не подыгрывайте врагу".

Однако, как говорил Баффет, "приток начал спадать", и появились первые "голые". СБУ регулярно разоблачало и разоблачает госпредателей, корректировщиков вражеских ракет, злонамеренных блоггеров и т.д. Наконец получили подозрения одиозные нардепы Александр Пономарев из ОПЗЖ и Евгений Мураев . Есть перспектива, что они таки получат судебные приговоры и сядут за решетку (во всяком случае - первый, второй - пока в бегах). Задержали и рыбку помельче, — блогера из Дрогобыча Марьяна Чаву, занимавшегося травлей военных.

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Однако, думаю, медийная шумиха вокруг этих, откровенных коллаборантов, которые и не слишком скрывали свою антиукраинскость, поднялась ради несколько иной цели. Вчера стало известно о фактах, которые в следствии могут повлечь за собой серьезный международный скандал и прервать терпение и без того лояльных союзников Украины в США. Речь идет об отчете Комитета по вопросам правосудия и Специального подкомитета по вооружению федерального правительства США, в котором констатируют политическое цензурирование украинских оппозиционных аккаунтов в социальных сетях.

Но хуже всего – СБУ делала это, пользуясь партнерскими связями с Федеральным бюро расследований США, предоставляя федералам перечень "вражеских" юзеров. Рабочим прикрытием для этого была борьба с пророссийскими нарративами в интернет-пространстве. Самая скандальная деталь состоит в том, что на списки СБУ влияли агенты, инфильтрированные в украинскую спецслужбу российской ФСБ.

"Довевались" до того, что в соцсетях была заблокирована учетная запись Государственного департамента США и аккаунты некоторых американских журналистов. Что касается Украины, то, как утверждает народная депутат Ирина Геращенко, "в мае СБУ предоставила список украинских ресурсов, которые якобы использовались для раздора и "разъединения политических сил и украинского общества в целом".

То есть танец на старых граблях, когда силовую структуру используют вслепую для сведения политических счетов. Кто не помнит так называемые пленки Деркача (кадрового московитского шпиона), с которыми носились, как с писаной сумкой, прессуя пятого президента, и которые в итоге оказались российской халтурой, склепанной на эфесбэшном колене.

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Если учесть, что в США уже стартовала президентская избирательная кампания, то можно себе представить, какие последствия может иметь еще один "украинский скандал". Ведь в Вашингтоне до сих пор не забыли историю нескрываемых симпатий "зеленой власти" к оппоненту действующего лидера Америки на прошлой гонке, об уголовных делах, которые открывались украинскими прокурорами против того же Байдена.

Особенно желающие найдут в исторических анналах и историю с "Кольчугами" еще кучмовской эпохи, с "российским следом" по делам об убийствах журналистов Гонгадзе и Шеремета. И сделают, казалось бы, логический вывод: украинцам, которые не могут справиться с российской агентурой, доверять не следует.

… И я сомневаюсь, что наша власть надлежаще среагирует на эту угрозу. Ведь Иван Баканов, возглавлявший тогда Службу, был среди ближайших друзей Зеленского. И даже отстраненный от должности с мотивацией, которая предусматривала расследование и наказание, достаточно комфортно чувствует себя в Украине. Во всяком случае, его не видно среди "обнаженных" после прилива.

Об авторе. Игорь Гулык – журналист, главный редактор сайта "Эспресо.Запад".

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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