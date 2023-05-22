Заявив о том, что Польша должна заплатить "освободителям" (то есть Москве) 750 млрд долл. за восстановление после Второй мировой войны, глава российского законодательного органа начал поход по лезвию бритвы. Он или плохо знает прошлое, или сознательно манипулирует фактами в приступе бессильной злобы на Варшаву из-за ее помощи Украине. Вячеслав Володин считает, что Польша якобы существует только благодаря России, а также упрекнул поляков за снос памятников советским солдатам, закрытие русских школ и якобы "хищение имущества РФ".

В публичную риторику Володина вкрался, однако, серьезный изъян. Высказывая претензии в адрес Варшавы, он сказал, что эти "восстановительные" миллиарды потратил "советский народ", почему-то не задумавшись над тем, какое отношение имеет это искусственное "сообщество" к России.

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Но это так, — мелочь. Ибо если уж ревизовать последствия Второй мировой (а почему только ее?), то Польша может выставить России на порядки более высокий счет. Начиная с того, что именно Российская империя была непосредственно причастна к трем разделам Речи Посполитой - 1772-го, 1793-го и 1795-го. То есть фактически разрушала независимое польское государство. При этом добавлю, что именно российские воины под руководством "героя" Александра Суворова жестоко подавляли любые попытки сопротивления, в том числе восстание Тадеуша Костюшко.

Если уж ревизовать последствия Второй мировой (а почему только ее?), то Польша может выставить России на порядки более высокий счет. Начиная с того, что именно Российская империя была непосредственно причастна к трем разделам Речи Посполитой, - в 1772-м, 1793-м и 1795-м

Именно в результате этих разделов Россия "приобрела" сначала восточную Беларусь и кусок Латвии, а таким образом – украинские Киевщину, Волынь, Подолье, Брацлавщину и в результате – полностью белорусские земли, Литву, Курляндию и Западную Волынь.

Польское государство долго приходило в себя от такой "освободительной миссии", вплоть до возникновения (в результате развала царской России) Второй Речи Посполитой в 1918 году (Королевство Польское 1815 года, пожалуй, было скорее квази-образованием). Но и тогда, преемники империи не оставляли попыток "восстановить историческую справедливость".

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Если Володин хочет такой "справедливости", то поляки могут вспомнить ему и Катынь, когда по исторически зафиксированным решениям ЦК ВКП(б) энкаведисты расстреляли более 20 тысяч польских офицеров, среди которых лучшие представители отечественной интеллигенции, мобилизованные в армию.

Если Володин хочет такой "справедливости", то поляки могут вспомнить ему и Катынь, когда по исторически зафиксированным решениям ЦК ВКП(б) энкаведисты расстреляли более 20 тысяч польских офицеров, среди которых лучшие представители отечественной интеллигенции, мобилизованные в армию

Катынский кошмар обрел не менее трагическое эхо 10 апреля 2010 года, когда в результате "рукотворной" авиакатастрофы под Смоленском погибла почти вся элита современной РП во главе с президентом Лехом Качиньским.

Я понимаю, что Володин-"историк" намеревался убить сразу двух зайцев — выместить злобу за национализацию Польшей российской собственности, а вместе с тем — поиграть на чувствах немцев, к которым Варшава якобы тоже имеет "репарационные" претензии, более того — недавно приняла официальное решение о смене названия "российского" Калининграда на Кролевец. Однако ставка на Берлин у спикера госдумы РФ также получилась неприлично хромой. Ибо если откровенно, то, конечно, вспомнив Вторую мировую войну, Володин стыдливо молчит о том, кто непосредственно причастен к ее началу. О том, что величайшая бойня прошлого века стала следствием сговора двух тиранов – нациста Гитлера и большевика Сталина. И что после подписания тайных протоколов Молотова - Риббентропа именно СССР ударил в спину Польши, когда ее войско сопротивлялось фашистам на Вестерплятте под Гданьском, "воссоединив" Западную Украину. Со всеми атрибутами большевистского "освобождения" – депортацией почти 20 процентов населения Галиции, судебными процессами над национально активной интеллигенцией, расстрелами, ликвидацией Украинской греко-католической церкви. Не говоря уже о массовом геноцидном уничтожении в тюрьмах после начала немецкого вторжения – на Лонцкого во Львове, в Салине, Дрогобыче, Самборе, Черткове, Демьяновом Лаге…

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Вспомнив о Второй мировой войне, Володин стыдливо молчит о том, кто непосредственно присоединился к ее началу. О том, что величайшая бойня прошлого века стала следствием сговора двух тиранов – нациста Гитлера и большевика Сталина

Вообще, заявления Володина, Медведева и самого Путина о "несправедливости" границ после Второй мировой войны, о "подарках", которые "неоправданно" сделала Россия соседям, создают впечатление, что в Москве напрасно надеялись на "Ялту-3" с возвращением мира к принципу зон влияния. Жирный крест на этих надеждах поставил провал путинской агрессии в Украине и неотвратимость военного поражения Москвы.

Мир стал другим. И, как показал недавний саммит G7, Москва в нем лишняя. Такой себе никому не нужный болотный заказник с ядерным оружием, которым можно только кичиться, как гопник кичится заточкой. Но и на это найдется управа.

Об авторе. Игорь Гулык – журналист, главный редактор сайта "Еспресо.Запад".

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