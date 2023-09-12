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Кто и почему хочет купить Белоцерковскую ТЭЦ: расследование Еспресо

12 сентября, 2023 вторник
21:07
Белая Церковь

Власть Белой Церкви в Киевской области во время войны решила за 300 млн грн приобрести убыточную ТЭЦ с долгами. Местные активисты видят в этом нерациональный расход бюджетных средств, непрозрачную процедуру продаж с коррупционной составляющей и даже действия в интересах российского бизнеса

Об этом идет речь в расследовании телеканала Еспресо.

Проблемная ТЭЦ

Белоцерковская теплоэлектроцентраль обеспечивает теплом не менее 70 тысяч жителей города, генерирует электроэнергию и имеет миллионные долги, к которым привело неэффективное управление. Ежедневно долги растут, а вокруг ТЭЦ продолжаются суды.

Новый председатель правления – Игорь Выгулярный, избранный акционерами для решения проблем, не может исполнять обязанности из-за постоянных судебных процессов. Их инициирует ЧАО "Росава" - владелец 9% акций ТЭЦ, требуя признать решение общего собрания акционеров недействительным. Пока продолжаются суды, ТЭЦ возглавляет назначенный "Росавой" Вадим Богдан, и предприятие, которое обеспечивает теплом и горячей водой Белую Церковь, продолжает приходить в упадок. На сегодняшний день ТЭЦ должна оплатить 300 млн грн НАК "Нафтогаз", а общий долг предприятия превышает 800 млн грн.

В конце июня 2023 года суд признал внеочередное собрание акционеров общества "Белоцерковская теплоэлектроцентраль" законным, а Игоря Выгулярного - действующим руководителем. Но в тот момент, когда он должен был принять обязанности, власти Белой Церкви на сессии горсовета ставят вопрос об обращении в Нацбанк Украины о намерении приобретения в коммунальную собственность части Белоцерковской ТЭЦ.

Торги без аукциона

Недвижимое имущество, оборудование и Белоцерковской ТЭЦ выставлено на продажу в счет погашения задолженности перед Банком "Финансы и Кредит".

В феврале 2023 года Хозяйственный суд Киевской области удовлетворил иск НБУ к АО "Белоцерковская теплоэлектроцентраль" о взыскании на переданные в залог НБУ 40% акций ЧАО "Белоцерковская теплоэлектроцентраль".

Согласно законодательству следующий шаг – это прозрачный аукцион, который должен был организовать Нацбанк для продажи ТЭЦ. По данным аналитиков, рыночная стоимость предприятия на таких торгах могла бы составить не менее 2 млрд грн. Впрочем, власти Белой Церкви предложили свою цену – около 300 млн грн.

Руководитель Белоцерковской ячейки "SUPPORT AZOV" Александр Коломиец считает, что 300 млн грн можно было бы потратить на более важные нужды города. А чтобы обеспечить тепло в батареях горожан – значительно дешевле построить новую котельную.

К тому же активист не понимает, почему именно сейчас возникла настоятельная потребность в приобретении предприятия. "Раньше город не нуждался в выкупе, а вот в 2023 году, в такой тяжелый период, нам нужно вытащить из карманов, затянуть пояса – не для строительства заводов, а купить ТЭЦ. Мне кажется, что часть средств, которые планируется выделять по этой схеме, будет где-нибудь оседать в нужных руках", – комментирует общественный активист.

Российский след

Местные активисты рассказывают: срочная необходимость приобретения теплоэлектроцентрали с ее долгами возникла неслучайно, а упадок предприятия для его дальнейшей продажи может осуществляться в интересах российско-украинского бизнесмена Павла Фукса, против которого СНБО в 2021 году ввел санкции. Именно в его орбиту, по данным издания "Наши деньги", косвенно входит компания "Инвестохилс Веста", специализирующаяся на скупке проблемных задолженностей банков.

В прошлом году украинские правоохранители приступили к расследованию причастности "Инвестохиллс Веста" к ведению подрывной деятельности в Украине в пользу России. Согласно данным из Единого реестра досудебных расследований, по делу фигурирует и депутат Киевского облсовета Леонид Глиняный, связанный, согласно данным youcontrol, с ЧАО "Росава".

На предприятии убеждают: после передачи теплоэлектроцентрали городу Павел Фукс и "Инвестохиллс Веста" получат полный контроль над ТЭЦ, назначат туда свое руководство, которое продолжит накапливать долги.

Народный депутат Николай Бабенко, прибывший на заседание Белоцерковского совета при рассмотрении обращения о приобретении ТЭЦ в собственность города, намекнул на подкуп народных избранников для голосования за такое решение. "Единственное правовое последствие, которое данное обращение будет иметь, и я убежден в том, что уже имеет место, – это, скорее всего, возбуждение уголовных дел в связи с подкупом депутатов", – прокомментировал он.

Экономика
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корупція в Україні
Киевщина
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