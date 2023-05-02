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OPINION

Кто и почему атакует УКУ во время войны?

2 мая, 2023 вторник
07:42
Мнение Николай Княжицкий

Дискотека во время войны!!! Заголовки манипуляционных олигархических медиа соревнуются в сенсационности!!! Часть из них, замечу, за государственные средства!!! Студенты Украинского Католического Университета во Львове устроили вечеринку во время войны!!!, - пишут и показывают эти чуть ли не беатифицированные журналисты. Что произошло на самом деле?

Студенты-второкурсники (те, которым по 17 лет) решили собрать средства для ВСУ и придумали провести вечеринку в стиле Голливуда 30-х. Молодые люди скинулись по 300 гривен и перечислили их украинской армии. Вышло около 30 тысяч гривен. Это и была объявленная цель вечеринки.

Во Львове в тот день, как и у каждого были десятки дискотек, концертов, развлекательных мероприятий, стендап-шоу. И так продолжается во всех городах Украины, на безопасном от линии фронта расстоянии с начала войны, с 2014 года. На подобные мероприятия приходят и участники войны, украинские защитники. В помещении, где студенты УКУ собирали средства для воинов ВСУ, учащиеся в других львовских вузах регулярно проводят дискотеки. Последняя была неделю назад.

Так почему же атакуют УКУ?

Почему это делает общенациональный телеканал, не то украинского, не то израильского олигарха, который финансируется из бюджета под видом телемарафона и медиа олигархов, которые "питаются" патриотизмом, чтобы обворовывать бюджет и общины?

Логика просто. Любые примеры честной политики, ответственного бизнеса, успешных институтов в Украине с их точки зрения должны быть скомпрометированы и уничтожены. Тогда это оправдывает их измену, коррупцию и безнравственность ради денег.

УКУ едва ли не единственный в Украине университет, где с начала полномасштабного вторжения студенты учатся очно, а не онлайн. Здесь не берут взятки преподаватели, а сам Университет не берет ни копейки из бюджета.

Сообщество УКУ является одним из крупнейших волонтерских сообществ в Украине. Нам сейчас очень важно сделать все, чтобы молодые украинцы учились в Украине, чтобы выехавшие вернулись, чтобы им хотелось вернуться. Поэтому на такие заведения, как Украинский Католический Университет, умеющий сохранять качество обучения и доверие, каждый украинец, а тем более государство должны молиться!!!

Это понял и Зеленский, который был здесь несколько раз. Я нахожусь в оппозиции к его партии, но то, что он здесь во время посещения чувствовал гордость за украинские университеты, нас объединяет. Ибо отличные примеры профессиональной чести объединяют нацию, людей с разными взглядами, которые переживают за будущее. Это и вызывает ненависть заказчиков манипуляций. Их влияние уменьшается.

Для кого это я пишу? Для студентов УКУ. Вы сделали правильный выбор Университета, вы ответственны теперь вместе со всем сообществом и за будущее вуза. Будьте сильнее и мудрее тех, кто столько времени уничтожал Украину. Украина победит и на фронте, и в строительстве счастливой страны.

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