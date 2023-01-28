Кто главные выгодоприобретатели от "долгой" войны в Украине?
Этот текст не для того, чтобы нагнетать панику, а для того, чтобы мы сами учились строить свое будущее и определять его и будущее своих соседей
Немного теории сговора.
Знаете кто главные выгодоприобретатели от "длинной" войны в Украине?
Помните ли такие цитаты?
- "Война — это продолжение политики другими средствами" (Клаузевиц)
- "Политика – это концентрированное выражение экономики." (Ленин)
Так вот.
Как "параноик" со стажем, люблю еще одну цитату: "Vide quis proderit" (лат.) - "Ищи, кому выгодно".
И выгодоприобретателей становится все больше.
Пройдусь основными:
1. США
Не торопитесь бросать камни, а посмотрите в историю.
Кто получил наибольшее количество выгод после второй мировой войны?
- Рост экономики США был самым большим за всю историю – 18%.
– США получили контроль над большей частью мира, загрузили свою экономику заказами для восстановления разрушенных стран, сделали доллар мировой валютой.
Долгая война сегодня – это ренессанс американского ВПК.
Долгая война и санкции против России — это возрастание доли американской энергетики на европейском и мировом рынке
Долгая война – это окончательное истощение России и путь к перезагрузке ее политических элит.
Долгая война это инструмент устранения неудобного европейского недосубъекта
Украина же здесь после долгой войны будет полностью зависеть от внешней помощи и сможет влиться в группу стран, входящих в интересы англосаксов в своем регионе, — как Тайвань, Южная Корея, Израиль, Польша, к которой в Европе может быть добавлена Украина.
Украина — это перспективный энергетический хаб Европы, логистический хаб, контролирующий часть европейских коридоров, участник проекта мировой продовольственной безопасности и центр милитарной безопасности Европы с сильным ВПК
Причем Украина — и перспективный энергетический хаб Европы, логистический хаб, контролирующий часть европейских коридоров, участник проекта мировой продовольственной безопасности и центр милитарной безопасности Европы с сильным ВПК.
В будущем Украина — член команды американцев, контролирующий распад орды.
США уже получили реанимированный НАТО и рост оборонных заказов для перевооружения армий мира.
Украина стала идеальным полигоном испытаний новых типов вооружений, новых тактических ходов, средств связи, ИПСО...
Быстрая война, к сожалению, эти "плюшки" не даст реализовать.
2. Китай
Китай всегда был стратегом и реализовывал длинные проекты для своей выгоды.
Китай не оказал помощи своему союзнику-неудачнику России, но Китай не осудил агрессию и не помогает Украине...
Китай притаился, как хищник, и ждет своего момента для получения выгод.
Китайские военные внимательно следят за военными действиями издалека, готовясь к своему блицкригу в Тайване
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Ослабленная Россия рано или поздно приползет в Китай на коленях и в руках Китая окажутся и российские природные ресурсы (критические материалы, энергетика, черноземы) и российские военные технологии, необходимые для Китая, и новые военные плацдармы.
Вопрос интеграции восточной части России в Китай — вопрос времени. И Китай никуда не торопится
Более того, китайские военные внимательно следят за военными действиями издалека, готовясь к своему блицкригу в Тайване.
3. Германия
Немцы всегда открыто или скрыто не любили англосаксов.
Россия для них всегда была геополитическим и экономическим союзником. Это и рынок сбыта, сырье и союзник в переделе мира.
Вторжение России в Украину поставило немцев в неловкое положение.
Вроде бы это противоречит "европейским ценностям", но как же деньги и мировое господство?
В общем, немцы нашли и здесь свои выгоды.
Уже готовят свои варианты "плана Маршалла", реализация которого позволит загрузить своих немецких производителей.
Европа нуждается в 14 млн. трудовых мигрантов, которые критически нужны для сохранения экономического роста стареющей Европы. И долгая война в Украине – идеальная возможность восполнить дефицит трудовых ресурсов
Плюс, Европа нуждается в 14 млн. трудовых мигрантов, которые критически нужны для сохранения экономического роста стареющей Европы.
И долгая война в Украине – идеальная возможность восполнить дефицит трудовых ресурсов.
И это одна из причин, почему немцам невыгодно давать Украине свои танки.
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Могу продолжить список выгодоприобретателей.
– Здесь и Турция с ее особой ролью переговорщика и торговца зерном.
– и Индия, покупающая с огромным дисконтом российскую нефть.
- Иран, получивший ядерные технологии и современные самолеты.
- Венесуэла, которой разрешили продавать нефть...
Важно помнить, что война для кого-то велика трагедия, а для кого-то новые капиталы и возможности.
Этот текст не для того, чтобы нагнетать панику, а для того, чтобы мы сами учились строить свое будущее и определять его и будущее своих соседей.
У нас есть шанс стать европейским экономическим тигром. Неким Израилем и Южной Кореей Европы. Но для этого нужно иметь собственный план
У Украины тоже будут свои выгоды.
Да, мы закончим войну и победим, но получим разрушенную экономику, огромные долги и такого же дикого соседа за забором.
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Но у нас есть шанс стать европейским экономическим тигром. Неким Израилем и Южной Кореей Европы.
Но для этого нужно иметь свой план.
Долгий план.
Есть ли он?
Об авторе. Анатолий Амелин, соучредитель и директор экономических программ Ukrainian Institute for the Future
Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.
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