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OPINION

Кто главные выгодоприобретатели от "долгой" войны в Украине?

Анатолий Амелин
28 января, 2023 суббота
16:09
Мнение

Этот текст не для того, чтобы нагнетать панику, а для того, чтобы мы сами учились строить свое будущее и определять его и будущее своих соседей

Немного теории сговора.

Знаете кто главные выгодоприобретатели от "длинной" войны в Украине?

Помните ли такие цитаты?

- "Война — это продолжение политики другими средствами" (Клаузевиц)

- "Политика – это концентрированное выражение экономики." (Ленин)

Так вот.

Как "параноик" со стажем, люблю еще одну цитату: "Vide quis proderit" (лат.) - "Ищи, кому выгодно".

И выгодоприобретателей становится все больше.

Пройдусь основными:

1. США

Не торопитесь бросать камни, а посмотрите в историю.

Кто получил наибольшее количество выгод после второй мировой войны?

- Рост экономики США был самым большим за всю историю – 18%.

– США получили контроль над большей частью мира, загрузили свою экономику заказами для восстановления разрушенных стран, сделали доллар мировой валютой.

Долгая война сегодня – это ренессанс американского ВПК.

Долгая война и санкции против России — это возрастание доли американской энергетики на европейском и мировом рынке

Долгая война – это окончательное истощение России и путь к перезагрузке ее политических элит.

Долгая война это инструмент устранения неудобного европейского недосубъекта

Украина же здесь после долгой войны будет полностью зависеть от внешней помощи и сможет влиться в группу стран, входящих в интересы англосаксов в своем регионе, — как Тайвань, Южная Корея, Израиль, Польша, к которой в Европе может быть добавлена Украина.

Украина — это перспективный энергетический хаб Европы, логистический хаб, контролирующий часть европейских коридоров, участник проекта мировой продовольственной безопасности и центр милитарной безопасности Европы с сильным ВПК

Причем Украина — и перспективный энергетический хаб Европы, логистический хаб, контролирующий часть европейских коридоров, участник проекта мировой продовольственной безопасности и центр милитарной безопасности Европы с сильным ВПК.

В будущем Украина — член команды американцев, контролирующий распад орды.

США уже получили реанимированный НАТО и рост оборонных заказов для перевооружения армий мира.

Украина стала идеальным полигоном испытаний новых типов вооружений, новых тактических ходов, средств связи, ИПСО...

Быстрая война, к сожалению, эти "плюшки" не даст реализовать.

2. Китай

Китай всегда был стратегом и реализовывал длинные проекты для своей выгоды.

Китай не оказал помощи своему союзнику-неудачнику России, но Китай не осудил агрессию и не помогает Украине...

Китай притаился, как хищник, и ждет своего момента для получения выгод.

Китайские военные внимательно следят за военными действиями издалека, готовясь к своему блицкригу в Тайване

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Ослабленная Россия рано или поздно приползет в Китай на коленях и в руках Китая окажутся и российские природные ресурсы (критические материалы, энергетика, черноземы) и российские военные технологии, необходимые для Китая, и новые военные плацдармы.

Вопрос интеграции восточной части России в Китай — вопрос времени. И Китай никуда не торопится

Более того, китайские военные внимательно следят за военными действиями издалека, готовясь к своему блицкригу в Тайване.

3. Германия

Немцы всегда открыто или скрыто не любили англосаксов.

Россия для них всегда была геополитическим и экономическим союзником. Это и рынок сбыта, сырье и союзник в переделе мира.

Вторжение России в Украину поставило немцев в неловкое положение.

Вроде бы это противоречит "европейским ценностям", но как же деньги и мировое господство?

В общем, немцы нашли и здесь свои выгоды.

Уже готовят свои варианты "плана Маршалла", реализация которого позволит загрузить своих немецких производителей.

Европа нуждается в 14 млн. трудовых мигрантов, которые критически нужны для сохранения экономического роста стареющей Европы. И долгая война в Украине – идеальная возможность восполнить дефицит трудовых ресурсов

Плюс, Европа нуждается в 14 млн. трудовых мигрантов, которые критически нужны для сохранения экономического роста стареющей Европы.

И долгая война в Украине – идеальная возможность восполнить дефицит трудовых ресурсов.

И это одна из причин, почему немцам невыгодно давать Украине свои танки.

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Могу продолжить список выгодоприобретателей.

– Здесь и Турция с ее особой ролью переговорщика и торговца зерном.

– и Индия, покупающая с огромным дисконтом российскую нефть.

- Иран, получивший ядерные технологии и современные самолеты.

- Венесуэла, которой разрешили продавать нефть...

Важно помнить, что война для кого-то велика трагедия, а для кого-то новые капиталы и возможности.

Этот текст не для того, чтобы нагнетать панику, а для того, чтобы мы сами учились строить свое будущее и определять его и будущее своих соседей.

У нас есть шанс стать европейским экономическим тигром. Неким Израилем и Южной Кореей Европы. Но для этого нужно иметь собственный план

У Украины тоже будут свои выгоды.

Да, мы закончим войну и победим, но получим разрушенную экономику, огромные долги и такого же дикого соседа за забором.

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Но у нас есть шанс стать европейским экономическим тигром. Неким Израилем и Южной Кореей Европы.

Но для этого нужно иметь свой план.

Долгий план.

Есть ли он?

Источник

Об авторе. Анатолий Амелин, соучредитель и директор экономических программ Ukrainian Institute for the Future

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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