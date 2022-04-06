Кто еще не отправился домой, обращаюсь: пожалуйста, немного подождите. Остается вероятной угроза обстрелов города, - Кличко обратился к киевлянам

Об этом Виталий Кличко написал в своем Telegram-канале.



"Киевляне, которые выезжали в другие города, продолжают возвращаться в столицу. Кто еще не отправился домой, обращаюсь: пожалуйста, немного подождите. Еще остается вероятной угроза обстрелов города. А киевлян, которые сейчас находятся в городе, призываю быть осторожными - не пренебрегать сигналами тревоги, соблюдать правила комендантского часа. Он в столице длится, напомню, с 21:00 до 6:00.И поскольку в городе много блокпостов и блоков на дорогах, призываю водителей быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения. Поскольку автомобилей в городе стало значительно больше, а препятствия на дороге усложняют движение", - написал Кличко.



Мэр подчеркнул, что нужно быть готовым к тому, что Россия снова попытается захватить Киев.



"Мы все надеемся, что враг оставил попытки захватить сердце Украины - Киев. Но надо быть готовыми и к другим сценариям. Поэтому продолжаем оборонять столицу. Работать. Помогать тем, кому нужна помощь и поддержка. Вместе выстоим и победим! Слава нашим Вооруженным Силам!" Слава Украине!" - говорится в сообщении.





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