Есть в Китае очень хорошая поговорка: "Нелепо укорачивать ступни, когда ботинки малы". Такой же нелепостью выглядят некоторые тезисы обнародованного сегодня мирного плана Поднебесной.

Со всем уважением относясь к любым инициативам прекратить кровавую бойню в Украине, я все же выхожу из позиции, что следует очень четко разграничивать "мир любой ценой" и понятие справедливого мира. Другими словами: различать агрессора и жертву, а также не "разыгрывать спектакль со змеями в террариуме".

Китайская инициатива как раз страдает "укорачиванием", "деформацией" масштабов войны России против Украины, сводя ее к некоему "локальному конфликту", который можно с легкой душой заморозить, чтобы он затем тлел десятилетиями. Это откровенное попустительство Москве в ее безудержной жажде "переговоров — переговоров — переговоров", пока она не соберется с силами, учтет ошибки своих вчерашних и нынешних стратегий, и ударит снова.

Китайская инициатива страдает "укорачиванием", "деформацией" масштабов войны России против Украины, сводя ее к некоему "локальному конфликту", который можно с легкой душой заморозить, чтобы он затем тлел десятилетиями

Причем, согласно "мудрым" китайским советам, привлекая к подготовке новой агрессии ресурсы аннексированных территорий Украины — Донбасс, Юг и Крым. Ведь Пекин требует "уважения к суверенитету" всех стран, но не указывает четких временных пределов обретения этого суверенитета. Да, конечно, украинские территории, захваченные в результате войны, никто не собирается считать российскими (кроме нескольких маргинальных режимов, не скрывающих симпатий к Москве). Но дипломатия, как и Восток, — дело "тонкое", и РФ, конечно, уже сейчас намекает на то, что, к примеру, ВСУ должны прекратить обстрелы Крыма или Мариуполя, так как это уже – феод России.

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Очень знаковыми выглядят призывы коммунистического китайского режима к отказу от риторики "холодной войны", как говорится в документе — от "менталитета" "холодной войны". То есть в подтекстах документа следует прочитывать отказ от военных блоков – в частности НАТО, который, по версии Кремля, и вызвал российскую экспансию в Украину. Не забудем при этом, что среди требований Москвы была (и, по-видимому, остается) одно уж очень специфическое — возвращение Североатлантического альянса в пределы… 1997 года. То есть отказ от "менталитета холодной войны" – это кенселинг реальной конструкции безопасности в Европе. Другими словами, то же "укорачивание ступней". Да, конечно, можно демагогически разводиться, что, мол, альтер его НАТО – Варшавский пакт – подох вместе с СССР, но при этом стоит напомнить, кто именно присвоил правопреемство "союза".

Отказ от "менталитета холодной войны" – кенселинг реальной конструкции безопасности в Европе. Другими словами, то же "укорачивание ступней"

Конечно, в Пекине заинтересованы не только в том, чтобы обуздать своего главного оппонента и лидера демократического мира – Вашингтон, но и всячески обессилить Россию, превратить ее в свою сырьевую базу, а, возможно, и аннексировать ее Сибирь и Дальний Восток в будущем. Хотя на самом деле такая ползучая аннексия уже происходит годами. Но Китай должен справляться с современным состоянием экономики, которое, действительно, — как, в конце концов, и в глобальном измерении, — не слишком утешительно. Поэтому среди пунктов "мирного плана" стоит требование отказа от санкций. Мол, они не решают проблемы, а наоборот – обостряют их. Но не следует считать, что Поднебесная этим требованием думает о России, скорее - о своем интересе. Потому что, в принципе, уже не секрет, что КНР поставляет России и другим странам-транзитерам, а затем – в РФ, товары двойного назначения, среди прочего – комплектующие к ракетной технике и БПЛА.

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Амбиции Китая здесь и сейчас камуфлируют роль Путина, выводят его из-под заслуженного удара, помогают дезориентировать мир в том, кто будет отвечать за преступления против человечества и человечности.

12 пунктов, предложенных "дядей Си", — это плохо скрытая претензия на лидерство КНР в противостоянии с демократическим миром, в том числе из США. Пока это сомнительное место занимает путинская Россия, поскольку именно она решилась на реальную войну против альтернативного цивилизационного лагеря. Но не следует считать, что в Москве имеют какую-то обиду на Пекин за это покушение на свою "гегемонию". Напротив, амбиции Китая здесь и сейчас камуфлируют роль Путина, выводят его из-под заслуженного удара, помогают дезориентировать мир в том, кто будет отвечать за преступления против человечества и человечности.

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Но перетягивая на себя "лоскутное одеяло" лидерства среди автократий и тираний, товарищ Си и его страна должны помнить одну очень неприятную вещь. После победы антипутинской коалиции фокус мирового внимания сконцентрируется именно на Китае, там, где до сих пор, в XXI веке, живут средневековые методы геноцида против уйгуров, где "ведущая и руководящая" партия жестоко подавляет любой намек на инакомыслие, где не брезгуют откровенно сегрегативными практиками, диффамацией неугодных.

Думаю, что над "китайской мирной грамотой" работали пекинские мудрецы в тесной кооперации с российскими советниками. Во всяком случае, так выглядит из беглого анализа разрекламированного официальными лицами КНР текста. Как было на самом деле, покажет время. Завершу тоже мудрой пословицей: "Чтобы увидеть радугу, надо пережить дождь".

Об авторе. Игорь Гулик – журналист, главный редактор сайта "Еспресо.Захід".

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