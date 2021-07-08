Кто бы ни контролировал твиттер Романа Протасевича, все заявления идут из КГБ Беларуси, - Можейко

Об этом Можейко заявил в программе "Комментарий с Кристиной Яцкив" на Еспресо.TV.



"Мы видим, что Роман Протасевич, оказавшись в условиях давления в лапах белорусского КГБ, идет по пути полного сотрудничества с белорусскими властями и делает все, что от него требуют. Это и публичные признания, и интервью телевидению. А власти Беларуси ослабляют давление на него: вот уже Протасевича с его девушкой Сапегой отправили под домашний арест в каком-то загородном доме под Минском", - сказал Можейко.



Аналитик также заметил, что в любом случае жить в загородном доме, хоть и под наблюдением спецслужб, значительно приятнее, чем находиться в тюрьме. То есть это своего рода подачки от режима.



"В любом случае мы не знаем, кто контролирует не только твиттер Романа Протасевича. Здесь вопрос в том, что в целом Протасевич говорит не то, что хотел бы говорить, находясь в безопасности и на свободе, а все его слова продиктованы ситуацией. Поэтому независимо от того, ведет твиттер лично Роман Протасевич и у него за спиной стоят кагэбэшники, сам кагэбэшник пишет твиты - это не имеет никакого значения. и любые заявления, которые будут идти с твиттера Протасевича, по своей сути идут из белорусского КГБ. это нужно воспринимать именно так ", - сказал Можейко.



Напомним, похищенный режимом Лукашенко оппозиционный журналист, основатель телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич в "интервью" белорусскому государственному каналу "признал вину" в призывах к протестам в Беларуси.

Отец Протасевича заявил, что "интервью" его сына на белорусском государственном телевидении является следствием пыток и истязаний , совершенных в отношении него КГБ.

Мать похищенного режимом Лукашенко журналиста Наталья Протасевич отметила , что поведение ее сына на "пресс-конференции" 14 июня - это маска, чтобы "спасти себя, а также жизнь своей девушки".

"Прокуратура ЛНР" опубликовала обращение местного "генпрокурора", в котором поблагодарила Александра Лукашенко за возможность проведения следственных действий с журналистом Романом Протасевичем.

Отец девушки Протасевича, Софии Сапеги, также похищенной белорусским режимом, обратился к Александру Лукашенко с просьбой помиловать ее.