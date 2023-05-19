Кто станет следующим руководителем России после Путина?

В России, начиная с 1917 года, существует две важные закономерности: руководителями становятся только люди, имеющие идиотические голоса (Ленин не произносил определенные звуки, Сталин имел акцент, Хрущев, Брежнев, Горбачев — все говорили странными голосами, Черненко и Андропов имели "нормальные голоса", но потому и не удержались, ну а потом был Ельцин с двухминутными паузами между словами и Путин с пискливым голосом). Поэтому преемника следует искать среди обладателей идиотических голосов.

В России, начиная с 1917 года существует две важные закономерности: руководителями становятся только люди, имеющие идиотические голоса

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И в этот момент многие скажут: Пригожин как раз подходит. Но здесь мы подходим ко второй закономерности: после Николая II существовала четкая повторяемость: лысый лидер — не лысый лидер (Черненко и Андропов тоже аномалия, и поэтому через год ушли из жизни). Потому Пригожин не подходит.

Как вы уже догадались – это конспирология. Автор этой замечательной и смешной теории Николай Полищук, но, в каждой правде есть судьба конспирологии, а в каждой конспирологии есть доля правды.

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Об авторе: Вадим Денисенко, политолог.

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