Кто будет руководить Россией после Путина: лысый или писклявый?
Как вы уже догадались – это конспирология
Кто станет следующим руководителем России после Путина?
В России, начиная с 1917 года, существует две важные закономерности: руководителями становятся только люди, имеющие идиотические голоса (Ленин не произносил определенные звуки, Сталин имел акцент, Хрущев, Брежнев, Горбачев — все говорили странными голосами, Черненко и Андропов имели "нормальные голоса", но потому и не удержались, ну а потом был Ельцин с двухминутными паузами между словами и Путин с пискливым голосом). Поэтому преемника следует искать среди обладателей идиотических голосов.
В России, начиная с 1917 года существует две важные закономерности: руководителями становятся только люди, имеющие идиотические голоса
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И в этот момент многие скажут: Пригожин как раз подходит. Но здесь мы подходим ко второй закономерности: после Николая II существовала четкая повторяемость: лысый лидер — не лысый лидер (Черненко и Андропов тоже аномалия, и поэтому через год ушли из жизни). Потому Пригожин не подходит.
Как вы уже догадались – это конспирология. Автор этой замечательной и смешной теории Николай Полищук, но, в каждой правде есть судьба конспирологии, а в каждой конспирологии есть доля правды.
Об авторе: Вадим Денисенко, политолог.
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