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OPINION

Кто будет рассказывать правду о событиях в Украине?

Ирина Цилык
18 мартa, 2023 суббота
16:01
Мнение

Украинским мужчинам-деятелям исскуства одним махом перечеркнули или очень усложнили возможность временного выезда за границу

Увидела пренебрежительные комментарии и насмешки над тем, что всем украинским мужчинам-деятелям исскуств одним махом перечеркнули или очень усложнили возможность временного выезда за границу. Особенно удивил комментарий женщины, что она этому рада, потому что, мол, творческие люди сейчас преимущественно занимаются заработком.

Что ж, художники все разные, и дома мы тоже все разные: кто воюет, а кто наживается на войне. Но, во-первых, большинство женщин сейчас находятся в привилегированном положении, потому что мы можем свободно пересекать границу, и, мне кажется, это очень неэтический комментарий. А, во-вторых, вообще злорадствовать по поводу того, что никто больше так просто не выедет за пределы страны, — это friendly fire.

Я никогда еще не видела такого жадного интереса иностранцев к рассказам украинцев "из первых рук". Мы слишком долгое время были лишены субъектности, нас и нашу культуру всегда воспринимали как сателлит русской культуры, и вот настал момент, когда мы якобы можем и должны говорить о себе сами

За последний год я наблюдаю определенные тенденции. Кажется, я никогда еще не видела столь жадного интереса иностранцев к рассказам украинцев "из первых рук". Мы слишком долго были лишены субъектности, нас и нашу культуру всегда воспринимали как сателлит русской культуры, и вот настал момент, когда мы якобы можем и должны говорить о себе сами. Желательно это делать убедительно, талантливо, на разных площадках, в разных аудиториях. Говорить своими произведениями, но и не только. Сопутствующие дискуссии, выступления, даже small talks – это все потихоньку работает на разных уровнях. Да, возможно, это капли в море, но многоголосие точит камень, по-моему.

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В прошлом году я была свидетелем того, как двух украинских военнослужащих и писателей, двух Артемов (Чеха и Чапая) выпустили раз за границу для участия в фестивале и встречах с читателями. Я видела их совместное выступление в Мюнхене и то, как это работало. Большой зал был набит людьми, преимущественно немцами. Немцы — это сложная аудитория, они немного медленнее других доходят до понимания, что у Украины есть собственный голос и право им пользоваться. И я видела, как внимательно слушали наших писателей эти люди, видела, как потом некоторые пожилые фрау с заплаканными глазами подходили подписать книги. И вот возникает вопрос – эти писатели съездили и вернулись дальше служить, в чем проблема? А польза от такой поездки точно была. (Это только один пример, а в целом их много).

Я видела, как внимательно слушали наших писателей эти люди, видела, как потом некоторые пожилые фрау с заплаканными глазами подходили подписать книги. И вот возникает вопрос – эти писатели съездили и вернулись дальше служить, в чем проблема?

Не знаю, как можно злорадствовать от мысли, что многие наши талантливые художники, интеллектуалы, возможно, вообще не поедут теперь представлять свои фильмы, книги, выставки и т.д. в различных аудиториях мира и доносить неудобную правду о том, что происходит сегодня с Украиной.

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Между тем, не отпускает также ощущение, что россияне снова выиграют на культурном поле. "Хорошие русские" выехали в другие страны и кричат с каждого утюга о своих травмах, ставят представления о "не все так однозначно" на немецкие деньги, снимают фильмы, как можно активнее тянут на себя одеяло виктимности и предлагают свою версию правды. Пока наши художники воюют или по другим причинам не имеют возможности снимать, писать, рефлексировать в целом, эти бегом успевают использовать все предложенные обстоятельства в свою пользу. И в то же время дома, в Украине, свои топят своих, все как всегда. Грустно это все.

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Об авторе. Ирина Цилык, украинский кинорежиссер, писательница, автор поэтических и прозаических произведений. Член Украинского ПЭН

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