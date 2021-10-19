КСУ рассмотрит дело об увольнении судей Тупицкого и Касминина
Конституционный Суд Украины решил рассмотреть дело об увольнении Александра Тупицкого и Александра Касминина
Об этом сообщила представитель Верховной Рады в КСУ Ольга Совгиря.
"Конституционный суд открыл производство по делу по конституционному представлению 49 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины указов президента Украины (относительно Тупицкого и Касминина, - ред.)", - отметила она.
Дело будет рассматриваться на заседании Палаты Конституционного Суда.
- Напомним, президент Владимир Зеленский отменил указ от 14 мая 2013 года о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями Конституционного Суда Украины.
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