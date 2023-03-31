КСУ проверит соглашение о размещении Черноморского флота РФ в Украине
Конституционный Суд проверит соответствие Основному закону соглашения о размещении Черноморского флота РФ в Украине. Соответствующее представление поступило 31 марта
Об этом сообщила пресс-служба КСУ.
В суд поступило конституционное представление 49 народных депутатов Украины о соответствии Конституции соглашения от 21 апреля 2010 года, ратифицированного Законом Украины от 27 апреля 2010 года, о размещении Черноморского флота РФ в Украине.
"Субъект права на конституционное представление считает, что обжалуемое Соглашение не соответствует части седьмой статьи 17 Основного Закона Украины, а также утверждает, что указанное Соглашение противоречит принципам обеспечения национальной безопасности", - говорится в сообщении.
"Кроме того, народные депутаты Украины отмечают отсутствие нормативно-правовой базы для совершения международного соглашения такого содержания. А значит, по мнению субъекта права на конституционное представление, есть основания для признания Соглашения неконституционным", - добавили в КСУ.
Соглашение между Украиной и РФ, подписанное 21 апреля 2010 года в Харькове тогдашними президентами Украины Виктором Януковичем и России Дмитрием Медведевым, предусматривало продление срока пребывания черноморского флота РФ в Севастополе с 2017 по 2042 год.
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