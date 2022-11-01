КСУ признал закон об отмене депутатской неприкосновенности конституционным
В настоящее время в Конституции нет положений о том, что нардепам гарантируется неприкосновенность и они не могут без согласия Рады быть привлечены к ответственности или задержаны
Об этом сообщает Конституционный суд Украины.
"Во вторник, 1 ноября, на пленарном заседании Большая палата Конституционного Суда Украины приняла Решение по делу о вступивших в силу конституционного контроля изменений в Конституцию Украины по конституционному представлению 50 народных депутатов Украины о соответствии Конституции Украины (конституционности) Закона Украины "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (о неприкосновенности народных депутатов Украины)", - говорится в сообщении.
50 нардепов, которые обращались с представлением, настаивали, что закон неконституционен, считая, что он был принят с нарушением конституционной процедуры.
Конституционный Суд определил, что процедура рассмотрения, принятия и вступления в силу закона не была нарушена, КСУ признал оспариваемый закон соответствующим Конституции Украины.
- Ранее Виталий Портников заявлял, что отмена неприкосновенности стала шагом к диктатуре.
- 11 ноября 2020 года Конституционный суд Украины открыл производство в ответ на запрос разъяснить положения Конституции относительно возможного привлечения президента к административной ответственности.
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