КСУ признал закон об отмене депутатской неприкосновенности конституционным

Об этом сообщает Конституционный суд Украины.

"Во вторник, 1 ноября, на пленарном заседании Большая палата Конституционного Суда Украины приняла Решение по делу о вступивших в силу конституционного контроля изменений в Конституцию Украины по конституционному представлению 50 народных депутатов Украины о соответствии Конституции Украины (конституционности) Закона Украины "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (о неприкосновенности народных депутатов Украины)", - говорится в сообщении.

50 нардепов, которые обращались с представлением, настаивали, что закон неконституционен, считая, что он был принят с нарушением конституционной процедуры.

Конституционный Суд определил, что процедура рассмотрения, принятия и вступления в силу закона не была нарушена, КСУ признал оспариваемый закон соответствующим Конституции Украины.

Ранее Виталий Портников заявлял, что отмена неприкосновенности стала шагом к диктатуре.

11 ноября 2020 года Конституционный суд Украины открыл производство в ответ на запрос разъяснить положения Конституции относительно возможного привлечения президента к административной ответственности.

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