Об этом сообщает сайт КСУ.

"Конституционный Суд Украины признал неконституционными предписания ст. 2 Закона №3668, распространяющие свое действие на Закон Украины №2262, в том, что они не обеспечивают социальных гарантий высокого уровня, которые должны быть обеспечены государством в соответствии со специальным юридическим статусом граждан Украины, которые находятся на службе в ВСУ и других военных формированиях, а также лиц, вооруженно защищающих суверенитет, территориальную целостность и неприкосновенность Украины во время агрессии РФ против Украины, начатой в феврале 2014 года", - говорится в решении суда.

КСУ также определил, что признанные неконституционными предписания теряют силу через 6 месяцев со дня принятия судом решения и обязал Верховную Раду привести законодательство в соответствие с Конституцией и указанным решением.

"Решение Конституционного Суда Украины является обязательным, окончательным и не может быть обжаловано", - отметил КСУ.

Свое решение КСУ объяснил тем, что предписания закона №3668, ограничивающие максимальный размер пенсии, назначенной по закону №2262, в том числе лицам, на которых распространены предписания ч. 5 ст. 17 Конституции Украины, не отвечают сущности социальных гарантий высокого уровня для таких лиц.

Ранее комитет ВР поддержал законопроект о пенсиях для политзаключенных коммунистического режима.

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