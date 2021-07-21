КСУ признал неконституционной конфискацию товаров в зоне упрощенного таможенного контроля

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Конституционного суда.



"Второй сенат Конституционного суда Украины сегодня, 21 июля, принял три решения по результатам рассмотрения дел по конституционным жалобам граждан", - говорится в сообщении.



Так, по жалобе гражданки о конституционности абзаца второго ст. 471 Таможенного кодекса КСУ, принято решение о неконституционности оспоренных предписаний. КСУ признал неконституционным положения Таможенного кодекса, которым предписана конфискация запрещенных или ограниченных законодательством к перемещению товаров в зонах упрощенного таможенного контроля.



Отмечается, что суд также признал неконституционным пункт 8 раздела ХІ "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О Национальной полиции". Суть жалобы заключалась в том, что сотрудники органов внутренних дел признаются предупрежденными о возможном предстоящем увольнении по сокращению штата.



Кроме того, КСУ признал неконституционным положение ч. 10 ст. 294 Кодекса Украины об административных правонарушениях, которое предусматривает, что постановление апелляционного суда вступает в законную силу немедленно после его вынесения, является окончательным и не подлежит обжалованию.

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