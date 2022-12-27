КСУ признал конституционным закон, согласно которому УПЦ МП должно изменить название
КСУ 27 декабря признал конституционным закон, обязывающий УПЦ Московского патриархата изменить название таким образом, чтобы оно указывало на его принадлежность России
Об этом сообщает пресс- служба Конституционного суда Украины.
"Конституционный суд Украины принял решение по делу о полном названии религиозных организаций, придя к выводу, что изменения в статью 12 Закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях" конституционны", – говорится в сообщении.
На пленарном заседании КСУ принял решение по делу по конституционному представлению 49 народных депутатов о соответствии Конституции Украины закона о внесении изменения в закон о свободе совести по названию религиозных организаций, входящих в структуру объединения, руководящий центр которого находится за пределами Украины.
Принимая решение, КСУ учел решение Европейского суда по правам человека, где в частности отмечено: "Сам факт того, что государство требует от религиозной организации, желающей быть зарегистрированным, взять название, которое делает невозможным введение в заблуждение верующих и общество в целом и благодаря которому возможно ее отличать от уже имеющихся организаций в принципе можно считать оправданным ограничением ее права свободно выбирать свое название".
Напомним, что принятый в 2018 году неоднократно обжаловавший закон предусматривает, что религиозная организация, чей центр управления находится в стране, признанной агрессором, обязана указывать это в своем названии.
- 26 мая УПЦ МП объявила о "полной самостоятельности и независимости" от Москвы.
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