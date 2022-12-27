Об этом сообщает пресс- служба Конституционного суда Украины.

"Конституционный суд Украины принял решение по делу о полном названии религиозных организаций, придя к выводу, что изменения в статью 12 Закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях" конституционны", – говорится в сообщении.

На пленарном заседании КСУ принял решение по делу по конституционному представлению 49 народных депутатов о соответствии Конституции Украины закона о внесении изменения в закон о свободе совести по названию религиозных организаций, входящих в структуру объединения, руководящий центр которого находится за пределами Украины.

Принимая решение, КСУ учел решение Европейского суда по правам человека, где в частности отмечено: "Сам факт того, что государство требует от религиозной организации, желающей быть зарегистрированным, взять название, которое делает невозможным введение в заблуждение верующих и общество в целом и благодаря которому возможно ее отличать от уже имеющихся организаций в принципе можно считать оправданным ограничением ее права свободно выбирать свое название".

Напомним, что принятый в 2018 году неоднократно обжаловавший закон предусматривает, что религиозная организация, чей центр управления находится в стране, признанной агрессором, обязана указывать это в своем названии.

26 мая УПЦ МП объявила о "полной самостоятельности и независимости" от Москвы.

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