КСУ признал конституционным языковой закон

Об этом сообщает пресс-служба суда.



"Соответствующее решение суд принял 14 июля на заседании большой палаты по делу по конституционному представлению 51 народного депутата Украины", - говорится в сообщении.



Полное решение обнародуют 15 июля.



Также эту информацию подтвердил нардеп Николай Княжицкий.



"Конституционный суд признал закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного конституционным", - написал он.

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