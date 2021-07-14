КСУ признал конституционным языковой закон
Большая палата Конституционного суда признала закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" соответствующим Основному закону
Об этом сообщает пресс-служба суда.
"Соответствующее решение суд принял 14 июля на заседании большой палаты по делу по конституционному представлению 51 народного депутата Украины", - говорится в сообщении.
Полное решение обнародуют 15 июля.
Также эту информацию подтвердил нардеп Николай Княжицкий.
"Конституционный суд признал закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного конституционным", - написал он.
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