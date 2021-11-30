КСУ отложил назначение судей по квоте Зеленского, у президента назвали это "затягиванием времени"

Об этом сообщила пресс-служба Конституционного суда Украины в Facebook.



КСУ решил поручить созвать специальные заседания суда для принесения присяги судьями, которых их назначил Зеленский указами после прекращения полномочий или освобождения от должности судей, назначенных президентами за период 2013-2018 годов.



Суд отложил вопрос назначения новых судей до решения вопроса о законности увольнения судей Александра Тупицкого и Александра Касминина из-за указа Зеленского об отмене их назначения.



Пресссекретарь президента Сергей Никифоров в Facebook опубликовал комментарий по поводу решения КСУ.

"Зеленский расстроен отказом КСУ принимать присягу кандидатов на вакантные позиции по президентской квоте. Для Офиса президента это выглядит затягиванием времени в надежде на то, что круговая порука в судебной системе снова сработает, и Верховный Суд примет выгодные решения для скомпрометированной верхушки КСУ", - отметил он. Никифоров.

Он добавил, что Зеленский надеется, что в ВС "осознают общественный запрос на судебную реформу".





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