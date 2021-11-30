КСУ отложил назначение судей по квоте Зеленского, у президента назвали это "затягиванием времени"
Приведение к присяге судей Конституционного суда Александра Петришина и Оксаны Грищук, назначенных указом Владимиром Зеленским, было отсрочено
Об этом сообщила пресс-служба Конституционного суда Украины в Facebook.
КСУ решил поручить созвать специальные заседания суда для принесения присяги судьями, которых их назначил Зеленский указами после прекращения полномочий или освобождения от должности судей, назначенных президентами за период 2013-2018 годов.
Суд отложил вопрос назначения новых судей до решения вопроса о законности увольнения судей Александра Тупицкого и Александра Касминина из-за указа Зеленского об отмене их назначения.
Пресссекретарь президента Сергей Никифоров в Facebook опубликовал комментарий по поводу решения КСУ.
"Зеленский расстроен отказом КСУ принимать присягу кандидатов на вакантные позиции по президентской квоте. Для Офиса президента это выглядит затягиванием времени в надежде на то, что круговая порука в судебной системе снова сработает, и Верховный Суд примет выгодные решения для скомпрометированной верхушки КСУ", - отметил он. Никифоров.
Он добавил, что Зеленский надеется, что в ВС "осознают общественный запрос на судебную реформу".
- Напомним, президент Владимир Зеленский упразднил указ от 14 мая 2013 года о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями Конституционного Суда Украины.
- Впоследствии Верховный Суд признал противоправным указ Владимира Зеленского , которым он упразднил назначение Александра Тупицкого судьей КСУ.
- ОПУ обжаловал отмену Верховным судом указа Зеленского об увольнении Тупицкого.
- Тупицкий и Касминин подали иск об отмене объявленного конкурса на должности судей КСУ .
- КСУ принял решение рассмотреть дело об увольнении Александра Тупицкого и Александра Касминина.
- Кассационный админсуд в составе Верховного суда остановил производство по делу об отстранении от должности судьи КСУ Александра Тупицкого.
- 26 ноября президент Владимир Зеленский назначил судьями Конституционного суда Украины Александра Петришина и Оксану Грищук.
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