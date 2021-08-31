КСУ отказался рассматривать законность назначения Шкарлета министром образования

Об этом сообщила представитель Верховной Рады в Конституционном суде Ольга Совгиря в Telegram.



"КСУ отказал в открытии производства по делу по представлению 46 народных депутатов Украины относительно конституционности постановления Верховной Рады" О назначении Шкарлета С. М. Министром образования и науки Украины"", - написала она.



Совгиря добавила, что решение является окончательным.

Напомним, 17 декабря за Сергея Шкарлета отдали голоса 226 нардепов - это минимально необходимое количество голосов для принятия такого решения.

Во фракции "Голоса" заявили, что нардеп ОПЗЖ Григорий Суркис, чья карта проголосовала за назначение Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки, не присутствовал в зале заседаний в течение дня.

18 января Офис генпрокурора открыл дело по факту возможного кнопкодавства нардепов ОПЗЖ при назначении Сергея Шкарлета министром образования и науки.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что сейчас проводится досудебное расследование факта кнопкодавства при назначении министра образования Сергея Шкарлета

5 марта по КСУ поступило представление депутатов о законности назначения Сергея Шкарлета министром образования и науки.