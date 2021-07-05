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КСУ на этой неделе рассмотрит конституционность законов о языке и люстрации

5 июля, 2021 понедельник
16:07

Конституционный суд Украины на этой неделе рассмотрит конституционность ряда законов, в том числе законы о языке и о люстрации

Об этом говорится в повестке дня суда.

КСУ на этой неделе рассмотрит ряд законов. Среди них:

  • по конституционному представлению о конституционности Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного";
  • по конституционному представлению Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, в котором обжалована конституционность положений нескольких законов о пенсиях госслужащих;
  • по представлениям народных депутатов и Верховного суда о конституционности ряда положений ЗУ "Об очищении власти" (закон о люстрации)
  • по конституционному представлению 142 народных депутатов относительно официального толкования положений Конституции, а именно слов "достойные условия жизни".

Также суд продолжит рассмотрение конституционности ряда положений Избирательного кодекса, которые касаются пропорциональной избирательной системы.

Кроме того, КСУ рассмотрит на соответствие Основному закону отдельные положения статьи 42 закона "О высшем образовании". Это представление находится на рассмотрении КСУ с мая 2018 года.

Согласно повестке дня, состоится рассмотрение конституционности так называемого закона об анбандлинге - об отделении деятельности по транспортировке природного газа, электроэнергии и обеспечения деятельности оператора газотранспортной системы, оператора системы передачи.

Также суд продолжит рассмотрение нескольких дел по конституционным жалобам граждан, в частности относительно конституционности отдельных положений Кодекса об административных правонарушениях, ЗУ "О Национальной полиции", Жилищного кодекса. Некоторые из этих дел он рассматривает еще с 2018 года.

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КСУ
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