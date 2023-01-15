Жители Самары и Санкт-Петербурга недавно возмутились – первых младенцев в 2023 году родили не русские мамки, а кыргизка и тувинка. Роженицам досталось сполна, предлагали даже "собрать эту шваль – и в Макеевку". Ксенофобские настроения растеклись по всему рунету: "Они плодятся на нашей земле, как тараканы, а наши погибают", "Первыми в Новом году погибли новые самарцы, хер знает где и хер знает сколько... и тут же их на родине заместил рожденный таджиченок ".

Война ускоряет сокращение поголовья исконнорусских, то есть славян в РФ. В 2022 году население достигло исторического минимума за 10 лет, в апреле родилось менее 100 тыс. детей — впервые со времен Второй мировой. В следующем году Московия провалится в демографическую яму.

Добавьте, что от моГилизации и репрессий за границу сбежали более 1 млн граждан. Более 100 тыс. "асвобадителей" погибли в Украине, примерно втрое больше списаны из-за ранений.

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Ксенофобские срачи оказались настолько громкими, что на них отреагировал фюрер, "выразив обеспокоенность проблемами демографии". Но штука в том, что Кремль и холопы по-разному видят выход из ситуации.

Ксенофобские срачи оказались настолько громкими, что на них отреагировал фюрер, "выразив обеспокоенность проблемами демографии". Но штука в том, что Кремль и холопы по-разному видят выход из ситуации.

Я уже писал, что бункерный не нашел иного выхода, как замещать "выбывших" славян братскими народами: 9 месяцев 2022-го российский паспорт получили более 119 тыс. таджиков, а еще 114 тыс. – право на жительство в РФ. Всего в прошлом году гражданами России стали 735 тыс. иностранцев, из них почти половина выходцев из Центральной Азии.

Кремль тратит миллиарды долларов де-факто на ассимиляцию тех же таджиков, поэтому логично предположить, что пригорюнившихся российских вдов будут массово утешать равшаны и джумшуты, как и выходцы из других государств Центральной Азии.

Ненависть — главное чуство, которое Кремль последовательно и исступленно через телевизор взращивал у "глубинного народа": к "пиндосам", "гейропе", "укрАинцам" и дальше по списку. Главная ее особенность состоит в том, что она многополярна.

Ненависть — главное чувство, которое Кремль последовательно и исступленно через телевизор взращивал у "глубинного народа": к "пиндосам", "гейропе", "укрАинцам" и дальше по списку. Главная ее особенность состоит в том, что она многополярна.

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Бытовая ксенофобия в Мордоре значительно превышает телевизионную. До 50% россиян выступали за ограничение проживания на территории России выходцев из Кавказа, 31% – выходцев из бывших среднеазиатских республик СССР, 8% – украинцев. "Телевизор" пытался перенаправить недовольство на Запад, сгладив межэтнические конфликты, но особых результатов не добился.

"Великие русские" еще не готовы задавать вопросы Путину, но уже начинают "дискурс", что "русский мир" станет не таким уж "русским". "Макеевки" будут продолжаться, а значит, в России будут рождаться преимущественно таджики, киргизы и братские им народы.

Уже сейчас стражи порядка РФ предупреждают: уровень преступности в "этнических анклавах" стремительно растет.

Принципиальный момент: то, что "глубинный" русский народ не способен понять головой, почувствует задницей. Со временем он все больше будет замечать эту новую мордорскую "ротацию по-путински", когда погибших чмобиков постепенно заменяют чужестранцы, навязывая свои правила, стиль жизни и даже язык общения.

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Принципиальный момент: то, что "глубинный" русский народ не способен понять головой, почувствует задницей. Со временем он все больше будет замечать эту новую мордорскую "ротацию по-путински", когда погибших чмобиков постепенно заменяют чужестранцы, навязывая свои правила, стиль жизни и даже язык общения.

И еще один немаловажный факт — мы традиционно недооцениваем уровень черносотенного национализма в Мордоре. Этот, недавно путинский электорат, сегодня составляет основу Z-патриотов и полностью нацелен на войну в Украине. Но однажды он потеряет интерес к проигранной Кремлем кампании, перенацелив свой фокус на российские проблемы. И будет удивлен.

Если русские в чем-то действительно велики, то в ненависти.