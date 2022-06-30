Ксения Светлова: Я не стану посещать церемонию вручения премии Genesis Prize, никто не должен

В свете бойни в Украине и независимо от того, официально ли учредители российского "еврейского Нобеля" ушли в отставку, посещать мероприятие в среду аморально.

Несколько недель назад мне позвонил по телефону представитель Genesis Prize Foundation и любезно попросил меня подтвердить свое присутствие на ежегодной церемонии, которая состоится на этой неделе в Иерусалиме. Лауреат премии – председатель правления и генеральный директор Pfizer Альберт Бурла – был объявлен 19 января, чуть больше чем за месяц до того, как Россия начала кровавую войну против Украины. Теперь, несмотря на все то, что с тех пор произошло в Украине, настало время для блестящей церемонии в Иерусалимском театре, которую финансируют ряд очень богатых людей, которые годами были неотъемлемыми игроками в экосистеме Владимира Путина.

Я вежливо отклонила приглашение, но звонившая настаивала на том, что хочет знать почему. Когда я сказала, что основатели и финансисты Genesis Prize, российские олигархи Петр Авен, Михаил Фридман и Герман Кан, теперь находятся под санкциями ЕС, Великобритании и Канады, собеседница была поражена – она впервые услышала об этом. Еще долго после того, как мы закончили разговор, я продолжала думать о премии Genesis и об этом неуместном событии среди человеческой трагедии, которая сейчас разворачивается в Украине.

Несколько лет назад, будучи членом кнессета, я присутствовала на первой церемонии вручения премии Genesis, когда Майкл Дуглас получил награду, которую потом пожертвовал на благотворительность. В зале находилось много министров правительства и депутатов парламента, а также президент Израиля. Михаил Фридман, один из самых богатых российских олигархов (в 2021 году он попал в топ-20 самых богатых россиян Forbes в условиях жесткой конкуренции), сиял от удовольствия, когда его проект стартовал. Фридман, родившийся во Львове, сумел пережить трудные времена, когда президент Путин в начале 2000-х пошел на олигархов и отобрал у них деньги и независимость. Казалось, Фридман знал, как играть в игру, и, в отличие от Михаила Ходорковского или Леонида Невзлина (первый был заключен на 10 лет, второй переехал в Израиль), он никогда не пытался бросить вызов Путину или финансировать оппозиционную деятельность.

В 2014 году, когда Путин аннексировал Крым и создал две прокси-структуры на Донбассе, Фридман не протестовал и не возражал против этой насильственной прелюдии к войне против Украины в 2022 году. Зато он подал заявку на "золотой паспорт" на Мальте. Как любят говорить россияне, он хотел обеспечить себе "запасной аэродром", безопасное место для посадки в экстренной ситуации. Фридман, также имеющий израильское гражданство, так и не получил свой мальтийский паспорт. В заявлении он отметил, что не является "значимой политической фигурой". Власти страны-члена ЕС Мальты считают иначе.

В 2021 году Фридман попал в список FATF (Financial Action Task Force) как потенциальный опасный бизнес-партнер в России. В феврале этого года Европейский Союз внес Фридмана в черный список и заморозил все его активы. Под санкциями также оказались Петр Авен и Герман Хан, его давние партнеры и бывшие коллеги из правления Genesis Philanthropy Group.

В мае британские власти отказались от обещания отменить санкции против Михаила Фридмана и Петра Авена, которые в рамках договоренности пожертвовали 150 миллионов долларов на гуманитарную помощь Украине. Их аккаунты остались заблокированными, а на Авена также возбудили уголовное дело, а его знаменитая коллекция предметов искусства попала под санкции. В качестве бонуса им обоим был запрещен въезд на континент.

Сегодня олигархи борются с санкциями ЕС (которые они называют безосновательными) в судах. Они втроем ушли из руководства "Альфа-Банка", чтобы не подвергать опасности банк и другие связанные с ним инвестиционные структуры. Трио также вышло из правления Genesis Philanthropy Group, однако нет сомнений, откуда деньги на награду и церемонию.

На данный момент Фридман, а также Авен и Хан работают над восстановлением доступа к своим замороженным средствам – борются в судах, совершают пожертвования Украине и жалуются, что им не хватает денег, чтобы оплатить услуги уборщицы. Михаил Фридман даже подал документы на украинский паспорт (видимо, израильский, который он носит, недостаточно хорош). Никто из них не протестовал, когда Путин готовил свою войну, никто из них не осуждал его предыдущие агрессии против Грузии или Украины, а "Альфа-Банк" занимался эксклюзивными контрактами для российской оборонной промышленности и имел отношение к военной машине России. Все они находятся под жесткими санкциями.

Эта реальность бросает тяжелую тень на "еврейскую Нобелевскую" церемонию, которая состоится на этой неделе в Иерусалиме. Я не буду сидеть в той комнате, но я уверена, что многие израильские политики и общественные деятели будут сидеть. Возможно, они не верят, что война в Украине – глобальное дело, которое имеет значение и для Израиля. Они, очевидно, не видят никаких проблем в церемонии, долгое время спонсировавшейся российскими олигархами, которые слишком долго были вовлечены в шоу Путина, даже если сегодня они так сильно пытаются освободить себя от каких-либо связей с Путиным.

Остановились ли они хоть на секунду, чтобы подумать, уместна ли эта церемония с моральной точки зрения, учитывая ее глубокую связь с подсанкционными олигархами, в тот момент, когда в Украине происходят военные преступления?

Израиль не вводил санкции против олигархов и не присоединялся к санкциям других стран (как это сделала Швейцария, которая добровольно пошла на санкции ЕС). В этом году церемонию можно было легко упразднить, но все же дать Альберту Бурлу его приз и возможность пожертвовать его на благотворительность. Каждый раз Израиль решает быть отстраненным от всего, что связано с Украиной, – от поставки оборонного оружия до присоединения к санкциям. В случае с премией Genesis Prize требуются более высокие моральные стандарты.



The Times of Israel