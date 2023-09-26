Крысы, отсутствие света и водоснабжения: глава Луганской ОВА прокомментировал ситуацию на ТОТ накануне отопительного сезона

Об этом он заявил в эфире телеканала "Еспресо".

Он отметил, что сейчас на ТОТ, которые были оккупированы с 2022 года, самая тяжелая ситуация в крупных городах, таких как Лисичанск, Северодонецк, Рубежное.

"Потому что из Лисичанска мы получаем информацию, что в центре города были большие деревья и их начали вырезать, заготовку делать на зиму, потому что никакое отопление не восстановлено, свет не восстановлен, вода не восстановлена. Действительно, как бы это грустно ни звучало, но хозяевами некоторых районов уже становятся крысы и мыши, потому что антисанитария полная, враг вообще ничего не делает ни с мусором, ни с разборами и показывает на экранчике "разбор", – рассказал Лысогор.

Лысогор также отметил, что ситуация, касающаяся медицинского и пищевого обеспечения, осталась неизменной.

"Цены на продукты только растут, людям, которые там находятся, покупать их почти не за что, лекарства вообще почти отсутствуют, медицинская помощь на крайне низком уровне. Поэтому после деоккупации мы можем получить очень большие проблемы", - подчеркнул он.