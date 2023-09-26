Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Крысы, отсутствие света и водоснабжения: глава Луганской ОВА прокомментировал ситуацию на ТОТ накануне отопительного сезона
Эксклюзив

Крысы, отсутствие света и водоснабжения: глава Луганской ОВА прокомментировал ситуацию на ТОТ накануне отопительного сезона

26 сентября, 2023 вторник
09:03
Война с Россией

Артем Лысогор, глава Луганской ОВА, прокомментировал ситуацию на ТОТ накануне начала отопительного сезона, отметив, что у жителей до сих пор не восстановлено водо- и электроснабжение

Об этом он заявил в эфире телеканала "Еспресо".

Он отметил, что сейчас на ТОТ, которые были оккупированы с 2022 года, самая тяжелая ситуация в крупных городах, таких как Лисичанск, Северодонецк, Рубежное.

"Потому что из Лисичанска мы получаем информацию, что в центре города были большие деревья и их начали вырезать, заготовку делать на зиму, потому что никакое отопление не восстановлено, свет не восстановлен, вода не восстановлена. Действительно, как бы это грустно ни звучало, но хозяевами некоторых районов уже становятся крысы и мыши, потому что антисанитария полная, враг вообще ничего не делает ни с мусором, ни с разборами и показывает на экранчике "разбор", – рассказал Лысогор.

Лысогор также отметил, что ситуация, касающаяся медицинского и пищевого обеспечения, осталась неизменной.

"Цены на продукты только растут, людям, которые там находятся, покупать их почти не за что, лекарства вообще почти отсутствуют, медицинская помощь на крайне низком уровне. Поэтому после деоккупации мы можем получить очень большие проблемы", - подчеркнул он.

  • Еще в июле в ОВА сообщали , что в Северодонецке российские спецслужбы проверят предателей, расспрашивая, есть ли у них родные на неоккупированных территориях. Жителей, пытающихся позвонить в Украину, заставляют рыть окопы.
  • Впоследствии стало известно , что оккупационная власть на Луганщине отказалась включать мобильный интернет на контролируемых ею территориях – якобы по соображениям безопасности.
  • Также сообщалось , что жители временно оккупированного Северодонецка уже более полугода живут без мобильной связи и интернета, которые были отключены захватчиками. Людям приходится ходить в отдаленные села, чтобы позвонить.
  • 25 сентября сообщалось , что на многоэтажках прифронтовых городов Луганщины, с крыш которых раньше можно было поймать покрытие для связи, оккупанты развесили предупреждения, что за телефонный разговор есть угроза попасть "на подвал".
Общество
Украина
російська армія
Луганщина
Северодонецк
Лисичанск
оккупированные территории
окупанти
Рубежное
Читайте также:
Анджей Дуда
25 сентября, 2023 понедельник
Дуда рассказал, при каком условии Украина будет получать оружие от Польши
прикордонник
25 сентября, 2023 понедельник
ВСУ изгнали проникших на Харьковщину диверсантов и начали возводить укрепления возле границы
путін та шойгу
25 сентября, 2023 понедельник
Путин приказал Шойгу остановить украинское контрнаступление и улучшить ситуацию на фронте до октября, - ISW
Киев
+17°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.53
    Покупка 37.53
    Продажа 38.28
  • EUR
    Покупка 40.17
    Продажа 41.13
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
26 сентября
10:00
Как пережить блекауты и сохранить ментальное здоровье: рекомендации Минздрава
09:55
Инфографика
Курс валют на 26 сентября: какова актуальна цена евро и доллара в банках
09:47
Атаки на Черноморский флот РФ: британская разведка оценила способность оккупантов в дальнейшем блокировать украинские порты
09:40
Оккупанты в Луганской области угрожают родителям уменьшением выплат, если дети не получат паспорт РФ до 14 лет, - ОВА
09:35
Эксклюзив
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
НАТО имеет мало наземных систем ПВО, акцент должен быть на F-16: Згурец о ситуации в воздушном пространстве Украины
09:19
Обновлено
Ночная атака РФ: "шахеды" попали в припортовую инфраструктуру в Одесской области и объект в Черкасской области, пострадали 2 человека
09:10
Обновлено
Науседа встретился с украинскими нардепами: пообещал продолжить поддержку и призвал к реформам
09:06
В Мексике в результате паводка погибли по меньшей мере 7 человек, есть пропавшие без вести
08:23
Украинская ПВО уничтожила 26 из 38 "шахедов" во время ночной атаки РФ
08:20
ВСУ ликвидировали 5 танков, 39 артсистем и 400 военных РФ, - Генштаб
07:49
Латвия
Полиция Латвии будет штрафовать водителей за надписи "Я русский!" на автомобилях
07:47
Тимощук подал на УАФ в Спортивный арбитражный суд в Лозанне
07:40
Обновлено
Кривой Рог
В Кривом Роге раздался взрыв: россияне ударили по местному предприятию
07:12
"Улица с двусторонним движением, которая становится все более опасной": Блинкен о сотрудничестве РФ и КНДР
06:54
Дешевая альтернатива зерну из РФ: Египет планирует закупать пшеницу в Казахстане
06:24
Балтийский флот РФ деградировал из-за войны в Украине, - ISW
05:58
Байден передал Пашиняну письмо: заверил в поддержке суверенитета и демократии
05:53
РФ обвинила США в росте антироссийских настроений в Армении
05:20
Кубок Украины: расписание матчей и трансляций 1/8 финала
05:16
Польша договорилась из США о покупке 96 вертолетов Apache
04:48
В ISW отмечают, что попытки наступления РФ у Бахмута и Авдеевки не имеют успеха
03:55
В Турции задержали 23 поклонников Гюлена из организации FETÖ
03:27
Правительство Германии может вдвое сократить помощь беженцам в следующем году, – Reuters
02:59
Воздушная тревога в Крыму: взрывы в Севастополе и в районе "Бельбека"
02:32
Гросси повторно назначили генеральным директором МАГАТЭ
02:04
Минобороны РФ сообщило о массированной атаке дронов на Белгородскую и Курскую области
01:55
Российская пропаганда распространила фейк, что бойцы "Азова" проводят "сатанинские обряды"
01:26
Бербок заверила, что в Германии нет "усталости от Украины"
00:58
В МИД Украины опровергли информацию о намерениях "свергнуть власть Польши"
2023, понедельник
25 сентября
23:20
В Чехии разоблачили агента РФ, который платил известным людям за распространение российской пропаганды
22:54
Госдеп США
Госдеп США объяснил, что будет с военной помощью в случае "шатдауна"
22:06
Обновлено
В непризнанном Приднестровье после атаки РФ на Украину обнаружили обломки ракеты
22:06
Эксклюзив
санкции против РФ
"Должно быть эмбарго": дипломат Чалый объяснил, почему санкции против РФ недостаточны для прекращения войны
21:52
С четкими сроками: Белый дом направил Киеву перечень реформ для продолжения поддержки, - СМИ
21:51
"Самовыражение наказывается": мужчины, повесившие в Таллине флаг Эстонской ССР, хотят обжаловать штраф в суде
21:25
РФ обстреляла жилые кварталы Херсона: погибли три человека, еще двое ранены
21:03
Эксклюзив
"Больше всего побуждает Путина к эскалации в войне": дипломат Чалый о медленных поставках оружия Украине
20:50
РФ наращивает минно-взрывные заграждения на границе с Украиной, — Генштаб
20:19
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Abrams, Avenger и беспилотники: особенности вооружения Вооруженных Сил Украины. Колонка Сергея Згурца
20:06
Эксклюзив
"Для ограничения деятельности в МАГАТЭ нужно только желание": активистка с акции против РФ в Вене
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV