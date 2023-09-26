Крысы, отсутствие света и водоснабжения: глава Луганской ОВА прокомментировал ситуацию на ТОТ накануне отопительного сезона
Артем Лысогор, глава Луганской ОВА, прокомментировал ситуацию на ТОТ накануне начала отопительного сезона, отметив, что у жителей до сих пор не восстановлено водо- и электроснабжение
Об этом он заявил в эфире телеканала "Еспресо".
Он отметил, что сейчас на ТОТ, которые были оккупированы с 2022 года, самая тяжелая ситуация в крупных городах, таких как Лисичанск, Северодонецк, Рубежное.
"Потому что из Лисичанска мы получаем информацию, что в центре города были большие деревья и их начали вырезать, заготовку делать на зиму, потому что никакое отопление не восстановлено, свет не восстановлен, вода не восстановлена. Действительно, как бы это грустно ни звучало, но хозяевами некоторых районов уже становятся крысы и мыши, потому что антисанитария полная, враг вообще ничего не делает ни с мусором, ни с разборами и показывает на экранчике "разбор", – рассказал Лысогор.
Лысогор также отметил, что ситуация, касающаяся медицинского и пищевого обеспечения, осталась неизменной.
"Цены на продукты только растут, людям, которые там находятся, покупать их почти не за что, лекарства вообще почти отсутствуют, медицинская помощь на крайне низком уровне. Поэтому после деоккупации мы можем получить очень большие проблемы", - подчеркнул он.
- Еще в июле в ОВА сообщали , что в Северодонецке российские спецслужбы проверят предателей, расспрашивая, есть ли у них родные на неоккупированных территориях. Жителей, пытающихся позвонить в Украину, заставляют рыть окопы.
- Впоследствии стало известно , что оккупационная власть на Луганщине отказалась включать мобильный интернет на контролируемых ею территориях – якобы по соображениям безопасности.
- Также сообщалось , что жители временно оккупированного Северодонецка уже более полугода живут без мобильной связи и интернета, которые были отключены захватчиками. Людям приходится ходить в отдаленные села, чтобы позвонить.
- 25 сентября сообщалось , что на многоэтажках прифронтовых городов Луганщины, с крыш которых раньше можно было поймать покрытие для связи, оккупанты развесили предупреждения, что за телефонный разговор есть угроза попасть "на подвал".
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