Крымскотатарский телеканал ATR может прекратить вещание на оккупированный Крым из-за недофинансирования, - Денисова
С 21 декабря 2021 года крымскотатарский телеканал ATR может прекратить спутниковое вещание на оккупированный Крым из-за существенного недофинансирования со стороны государства
Об этом идет речь на сайте телеканала.
В сообщении отмечается, что канал не может заплатить задолженность за спутниковое вещание и с большой вероятностью компания-провайдер Spacecom отключит ATR от эфира с 00:00 21 декабря.
Если ATR отключат от Крыма, он продолжит вещать в YouTube, кабельных сетях Украины и IPTV (MEGOGO, Divan TV, OLL TV и Lanet TV).
Омбудсман Людмила Денисова заявила, что такая ситуация "недопустима". Она обратилась в Кабмин с призывом "обеспечить стабильный механизм финансирования телеканала".
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