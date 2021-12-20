Крымскотатарский телеканал ATR может прекратить вещание на оккупированный Крым из-за недофинансирования, - Денисова

Об этом идет речь на сайте телеканала.



В сообщении отмечается, что канал не может заплатить задолженность за спутниковое вещание и с большой вероятностью компания-провайдер Spacecom отключит ATR от эфира с 00:00 21 декабря.



Если ATR отключат от Крыма, он продолжит вещать в YouTube, кабельных сетях Украины и IPTV (MEGOGO, Divan TV, OLL TV и Lanet TV).



Омбудсман Людмила Денисова заявила, что такая ситуация "недопустима". Она обратилась в Кабмин с призывом "обеспечить стабильный механизм финансирования телеканала".