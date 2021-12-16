Крымскотатарский орнамент Орьнек включили в наследие ЮНЕСКО
Крымскотатарский орнамент Орьнек был включен в Репрезентативный список ЮНЕСКО нематериального культурного наследия человечества
Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины.
Орьнек – это традиционный орнамент в декоративно-прикладном художественном искусстве крымских татар. Им украшали разнообразные предметы быта и культа: одежду, ткани, ювелирные изделия, мебель, архитектурные объекты, надгробия.
Орнамент включает в себя объединенные в композицию мелкие элементы, преимущественно растительного и геометрического характера симметричного и асимметричного расположения.
Решение о включении орнамента в список было принято в Париже на сессии Межправительственного комитета по вопросам нематериального культурного наследия ЮНЕСКО в четверг, 16 декабря.
Таким образом, Орьнек стал четвертым нематериальным объектом из Украины, попавшим в список ЮНЕСКО.
Президент Владимир Зеленский поздравил крымскотатарский народ и всю Украину с этим достижением.
"Это однозначная победа для Украины. Ведь она наглядно свидетельствует, что культура Крыма чрезвычайна и ее необходимо оберегать. На международном уровне. Горжусь такими новостями", - прокомментировал министр культуры Александр Ткаченко.
- Ранее в ЮНЕСКО сообщали , что Россия присвоила более 4 тыс. культурных памятников в оккупированном Крыму.
- 1 декабря Украина вошла в комитет ЮНЕСКО по защите культурного наследия во время войны.
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