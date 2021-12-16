Крымскотатарский орнамент Орьнек включили в наследие ЮНЕСКО

Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины.



Орьнек – это традиционный орнамент в декоративно-прикладном художественном искусстве крымских татар. Им украшали разнообразные предметы быта и культа: одежду, ткани, ювелирные изделия, мебель, архитектурные объекты, надгробия.



Орнамент включает в себя объединенные в композицию мелкие элементы, преимущественно растительного и геометрического характера симметричного и асимметричного расположения.



Решение о включении орнамента в список было принято в Париже на сессии Межправительственного комитета по вопросам нематериального культурного наследия ЮНЕСКО в четверг, 16 декабря.



Таким образом, Орьнек стал четвертым нематериальным объектом из Украины, попавшим в список ЮНЕСКО.



Президент Владимир Зеленский поздравил крымскотатарский народ и всю Украину с этим достижением.

Поздравляю крымскотатарский народ и всю Украину со знаковой победой. @UNESCO внесла традиционный крымскотатарский орнамент «орьнек» в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. Это достойное признание самобытности киримлы и красоты культурной мозаики Украины. – Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) December 16, 2021

Ранее в ЮНЕСКО сообщали , что Россия присвоила более 4 тыс. культурных памятников в оккупированном Крыму.

1 декабря Украина вошла в комитет ЮНЕСКО по защите культурного наследия во время войны.

"Это однозначная победа для Украины. Ведь она наглядно свидетельствует, что культура Крыма чрезвычайна и ее необходимо оберегать. На международном уровне. Горжусь такими новостями", - прокомментировал министр культуры Александр Ткаченко.