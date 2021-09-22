Крымскотатарский алфавит переведут на латиницу
Кабинет министров 22 сентября утвердил постановление, которое предусматривает переход алфавита крымскотатарского языка на латинскую графику
Соответствующее решение приняли на заседании правительства 22 сентября.
Правительство одобрило постановление "Об утверждении алфавита крымскотатарского языка на основе латинской графики".
Согласно документу перевод образовательного процесса, осуществляемого на крымскотатарском языке, в том числе учебников, методических материалов и т.п., на алфавит крымскотатарского языка на основе латинской графики состоится до 1 сентября 2025 года.
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В пояснительной записке говорится, что базой проекта акта является решение Курултая крымскотатарского народа 1991-1993 годов.
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"Он поддерживается Меджлисом крымскотатарского народа, учеными НАН Украины и педагогами-практиками. Утверждение алфавита на основе латинской графики в кратчайшие сроки также поддерживает абсолютное большинство крымскотатарских языковедов, преподавателей учреждений дошкольного, общего среднего и высшего образования, издателей", - говорится в документе.
- Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украине для защиты от России надо перейти на латиницу .
- В Украинском институте национальной памяти заявили , что переход Украины с кириллицы на латиницу является дискуссионным вопросом и он должен базироваться на более мощной аргументации, чем отстранение от России.
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