Крымского политзаключенного Сулейманова, нуждающегося в срочной операции на сердце, перевели в колонию в РФ

Об этом Лубинец написал в telegram .

"Гражданский журналист Амет Сулейманов нуждается в срочной операции - замене сердечного клапана. Несмотря на ухудшение состояния здоровья, крымского татарина этапировали из СИЗО-2 Симферополя в российскую колонию. Куда именно, не сообщили даже его адвокату", - отметил он.

По словам Лубинца, ранее Сулейманова на протяжении нескольких недель содержали в карантинном отделении СИЗО еще с 11 заключенными, несмотря на то, что это малое подвальное помещение. Из-за пребывания в таких условиях у него ухудшилось состояние здоровья.

Мужчина страдает артериальной и митральной недостаточностью: он нуждается в лекарстве для снятия спазмов и одышки.

"Однако его мало того что не обеспечивают нужной медпомощью, еще и отобрали крайне необходимые медикаменты. Этапирование политзаключенного в таком состоянии расценивается не иначе как пытки", - подчеркнул Лубинец.

Омбудсмен рассказал, что сейчас готовит обращение к уполномоченной по правам человека РФ Татьяне Москальковой. Он потребует немедленно освободить Амета Сулейманова и других незаконно удерживаемых тяжелобольных украинских политзаключенных, поскольку неоказание им надлежащей медпомощи носит системный характер. Согласно Женевской конвенции это "приравнивается к пыткам и нарушает неотъемлемое право – на жизнь".

"Обращаюсь к мировому сообществу, международным правозащитным организациям применить все имеющиеся рычаги влияния на Россию и отреагировать на позорные факты нарушения прав граждан Украины и потребовать освобождения всех незаконно удерживаемых украинских граждан!" - добавил Лубинец.