Об этом сообщил генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский на фейсбуке.

"По случаю праздника выпускаем новую марку с Крымским мостом, или, вернее, с тем, что от него останется", - говорится в сообщении.

Дизайн марки разрабатывали вместе с художником Юрием Шаповаловым. На ней будут изображены, кроме моста, стиральная машинка, вражеская техника и даже наручники, которые Крым разрывает с Россией.

Номинал будущей марки – М. Стоимость – 18 грн. Тираж – 7 млн.

Точную дату выпуска объявят позже.

"Доброго дня не буду желать, потому что он и так прекрасен. Крымский мост — ВСЕ!" – написал Смилянский.

3 октября Укрпочта выпустила марки, посвященные ГСЧС Харьковщины.

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