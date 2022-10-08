"Крымский мост – все!": Укрпочта анонсировала выход новой марки с Крымским мостом
Укрпочта выпустит новую марку с изображением догорающего Крымского моста
Об этом сообщил генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский на фейсбуке.
"По случаю праздника выпускаем новую марку с Крымским мостом, или, вернее, с тем, что от него останется", - говорится в сообщении.
Дизайн марки разрабатывали вместе с художником Юрием Шаповаловым. На ней будут изображены, кроме моста, стиральная машинка, вражеская техника и даже наручники, которые Крым разрывает с Россией.
Номинал будущей марки – М. Стоимость – 18 грн. Тираж – 7 млн.
Точную дату выпуска объявят позже.
"Доброго дня не буду желать, потому что он и так прекрасен. Крымский мост — ВСЕ!" – написал Смилянский.
- 3 октября Укрпочта выпустила марки, посвященные ГСЧС Харьковщины.
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