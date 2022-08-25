Об этом сказал в эфире Еспресо председатель Совета резервистов командования сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

"Сейчас правильно поставлена ставка на то, чтобы не переходить в прямое наступление, а уничтожать их логистику - пути и центры, которые усиливали войска на правом берегу Днепра в Херсонской области - мы говорим сейчас о Крыме. Там россияне при всем раздутом пузыре почти не были готовы ", – отметил он.

По его мнению, Черноморский флот не игрок в войне сейчас.

"В Крыму - 10 пораженных аэропортов и складов БК. Крымский мост, являвшийся символом мощи сил РФ, стал шикарным источником снабжения негатива, испуга, недоверия к правительству в России. Масса россиян, пришедшая в Крым - от 200 до 500 тыс. сбежала через него. Они возвращаются домой, а это, как правило, семьи военных, партийная номенклатура, туристы. Это россияне, которые рассчитывали на комфортные условия проживания в Крыму и здесь происходит максимальный разрыв шаблона", - сказал Тимочко.

Он добавил, что эти люди возвращаются домой и несут отрицательную миссию.

"Позже мы увидим, как оно сработает. Сейчас на оккупированных Запорожье и Херсонской области россияне не могут набрать чиновников педагогов и медиков, чтобы они проводили оккупационную работу. Сейчас попробуйте из России завезти своих людей, когда они знают. что произошло в Крыму", - подытожил. военный.