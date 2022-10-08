Крымский мост сегодня – это символ распада российской империи, - Климкин
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что разрушение Крымского моста подорвет доверие к руководству РФ
Об этом Климкин написал в telegram .
По его словам, разрушением Крымского моста должно стать символом распада российской империи.
"Крымский мост сегодня – это символ распада российской империи. Да, это только начало, но доверие к российскому руководству и лично к Путину под вопросом, "победный" ореол уже не вернется, чтобы не произошло. Для мира, но и все больше для россиян . Обратный отсчет запущен, мир должен готовиться к будущему", - написал Климкин.
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- Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что все незаконное в оккупированном Крыму должно быть разрушено .
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