Об этом Климкин написал в telegram .

По его словам, разрушением Крымского моста должно стать символом распада российской империи.

"Крымский мост сегодня – это символ распада российской империи. Да, это только начало, но доверие к российскому руководству и лично к Путину под вопросом, "победный" ореол уже не вернется, чтобы не произошло. Для мира, но и все больше для россиян . Обратный отсчет запущен, мир должен готовиться к будущему", - написал Климкин.

8 октября в Керчи вспыхнул пожар на Крымском мосту , оккупационные власти полуострова обвинили в подрыве переправы Украину.

Из-за взрыва на Крымском мосту российский диктатор Владимир Путин поручил создать для расследования правительственную комиссию.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что все незаконное в оккупированном Крыму должно быть разрушено .

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