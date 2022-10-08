Вчера Генштаб отчитывался о рекордном количестве уничтоженных артиллерийских систем врага – 31!!! За один день!

Из них 20 – на Херсонском направлении. Там же, на юге, за день уничтожены три больших склада боеприпасов в Бериславском и Баштанском районах.

Запертым в Херсоне оккупантам нужны боекомплект и техника вместо выбитой. Разрушение Крымского моста еще больше усложняет логистику. А еще оно, кагбе, намекает, что ВСУ отрезают от снабжения Крым, как в свое время отрезали Херсон. Что из этого следует, подумайте сами.

Гиркин воет, что ВСУ сформировали ударный кулак больше, чем под Изюмом на Запорожском направлении. Пропагандисты начинают осторожно забрасывать удочки, с ростом армии возрастают потери.

Так что Крымский мост это не просто приятно. Это предвестник одной любопытной операции.

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Об авторе: Сергей Марченко, эксперт рынка труда, блоггер.

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