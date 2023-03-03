Крымский мост полностью не восстановили, часть грузов переправляется паромным сообщением, - Чубаров
Рефат Чубаров, глава меджлиса крымскотатарского народа, отметил, что паромы заработали после подрыва Крымского моста, а до того времени сообщение происходило только по мосту
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
Рефат Чубаров дал комментарий о состоянии и функционировании Крымского моста в настоящее время.
"Оккупанты скрывают всю информацию о состоянии Крымского моста. Знаем, что железнодорожное сообщение восстановлено через мост, но какую нагруженность могут нести поезда, то есть вопрос. Однако, пониманием к тому, что все-таки весь потенциал моста не восстановили, служит то, что они сохраняют паромное сообщение между территорией России и оккупированным Крымом. Я хочу отметить, что паромное сообщение начало работать после подрыва Крымского моста, а к тому времени оно не работало", - рассказал глава меджлиса крымскотатарского народа.
Рефат Чубаров подытожил, что паромное сообщение берет на себя часть переброски грузов, которые теперь не может обеспечивать Крымский мост.
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