Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

Рефат Чубаров дал комментарий о состоянии и функционировании Крымского моста в настоящее время.

"Оккупанты скрывают всю информацию о состоянии Крымского моста. Знаем, что железнодорожное сообщение восстановлено через мост, но какую нагруженность могут нести поезда, то есть вопрос. Однако, пониманием к тому, что все-таки весь потенциал моста не восстановили, служит то, что они сохраняют паромное сообщение между территорией России и оккупированным Крымом. Я хочу отметить, что паромное сообщение начало работать после подрыва Крымского моста, а к тому времени оно не работало", - рассказал глава меджлиса крымскотатарского народа.

Рефат Чубаров подытожил, что паромное сообщение берет на себя часть переброски грузов, которые теперь не может обеспечивать Крымский мост.