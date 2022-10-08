Только ленивый россиянин не написал, что теперь "полная жопа" с доставкой всего (от еды до оружия) на оккупированные Херсонщину и Крым. Паника в Крыму усугубляется тем, что в короткий промежуток времени наладить эффективную паромную переправу почти невозможно (нет самих паромов, нет кадров, никто не понимает в каком состоянии находятся подъездные пути).

И здесь возникает резонный вопрос: "А кто виноват?" Ответ прост: руководство ФСБ всех уровней: от Москвы до Керчи. Но сказать это некому. Дело в том, что так называемая партия войны (военкоров), активно тролившая Шойгу, Лапина, Герасимова и других генералов, активно сотрудничала и сотрудничала с ФСБ. Это, по сути, партия ФСБ, которая хотела захватить Минобороны и прорваться в высшую лигу российской политики.

А взрыв на мосту — это не просто личная оплеуха Путину, это еще и возможность армейским сбрасывать всю вину за будущие проблемы на ФСБ. И в информпространстве мы скоро это увидим.

У Путина есть только одна опция сейчас: одним махом сменить и руководство Минобороны, и ФСБ. Но он на это не пойдет (он слишком стар для таких решений). Как результат: российское общество уже в самых отдаленных частях РФ поймет: вождь состарился и лжет им от бессилия. А еще каждый подумает: моего близкого отправляют в Херсон, хотя туда невозможно доставить оружие и горючее.

Все ястребы сейчас начнут кричать о центрах принятия решений, о ядерном оружии и т.д. Но Путин боится. Боится, прежде всего, за себя. Ибо в душе он невероятный трус.

Есть еще один немаловажный момент. Больше всего в жизни он боится унижения, а Крымский мост – это самая высокая степень унижения для него. В следующий раз в люди он выйдет еще более состарившимся: унижение съедает и съест его.

PS Мы все понимаем, что фура взорвалась случайно?

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Об авторе: Вадим Денисенко, политолог.

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