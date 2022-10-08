Крымский мост перестает быть транспортным узлом для обеспечения южного плацдарма российских войск, – военный эксперт Коваленко
Александр Коваленко, военно-политический обозреватель "Информационного сопротивления", убежден, что оккупанты, не имея эффективного обеспечения с глубокого тыла, не смогут эффективно вести оборону, поэтому вынуждены будут бежать с южного плацдарма в Херсонской и Запорожской областях
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
"Контрнаступление ВСУ на правом берегу Херсонщины происходит довольно давно и мы видим результат этой контрнаступательной операции. А что касается обеспечения, то мы много говорим о логистических артериях, за счет которых осуществляется поставка сил и средств передовым подразделениям российских оккупационных войск. Но самые главные среди всех логистических артерий – это железнодорожные пути и узлы, через которые эффективно снабжаются передовые подразделения противника", - отметил военный эксперт.
Александр Коваленко добавил, что сейчас система обеспечения российских передовых подразделений уже неэффективна.
"Крымский мост и его железнодорожная часть – это фактически глубокий тыл и обеспечение глубокого тыла оккупантов. А таким транспортным узлом, которым был временно оккупирован полуостров Крым, он уже перестает быть для обеспечения южного плацдарма российских оккупационных войск в Херсонской и Запорожской областях. Приблизительно в сутки из Крыма на южный плацдарм выезжали эшелоны со 100-150 единицами техники, потому что имели возможность постоянного обеспечения. А сейчас поставки уменьшаются и российские воины на себе это будут чувствовать. Конечно, они не смогут вести эффективную оборону, не говоря о наступлении, и, я убежден, что в ближайшее время оккупанты будут вынуждены бежать", - прокомментировал Коваленко.
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