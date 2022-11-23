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Крымский мост оккупанта

23 ноября, 2022 среда
12:54
война с Россией

Крымский мост через Керченский пролив состоит из 2-х расположенных рядом мостов - автомобильного и железнодорожного. Мост соединяет Керченский и Таманский полуострова, объединяя временно оккупированный украинский полуостров Крым с оккупантом украинских земель - Российской Федерацией

Начало функционирования Крымского (Керченского) моста

15 мая 2018 года была открыта автодорожная часть моста для легковых автомобилей, а уже с октября — для грузовых. Железнодорожный мост для проезда пассажирских поездов был открыт 23 декабря 2019 года, для грузовых поездов – 30 июня 2020-го.

Крым – это Украина

21 апреля 2022 года секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Вооруженные силы Украины могут уничтожить Крымский мост, поскольку он не только построен незаконно, но и используется российской стороной для ввоза подкрепления боеприпасов военным РФ, ворвавшихся на территорию Украины.

18 августа 2022 года возле Крымского (Керченского) моста раздались взрывы. Оккупационные власти Крыма заявили, что "угрозы для моста нет". После этого прокремлевские СМИ озвучили, что в районе моста россияне сбили "украинский беспилотник". В то же время в Керчи была объявлена воздушная тревога.

Взрывы с пожаром на Крымском (Керченском) мосту

08 октября 2022 года на железнодорожной ветке Крымского моста раздался взрыв . Оккупационные власти Крыма заявили, что инцидент произошел из-за вспышки цистерны с топливом в хвосте грузового поезда.

Через некоторое время Национальный антитеррористический комитет РФ сообщил, что на автомобильной части моста кто-то взорвал грузовой автомобиль. В результате этого подрыва загорелось 7 цистерн с топливом поезда, который находился в то время на мосту. После взрыва Крымский мост получил значительные повреждения.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк высказался по этой теме следующим образом: "Все незаконное должно быть разрушено, все украденное — возвращено Украине, все российское оккупационное — изгнано".

Британская разведка сообщала, что повреждения, причиненные мосту, не позволят отремонтировать его как минимум до сентября 2023 года.

04 ноября.2022 года Укрпочта выпустила новую марку под названием "Крымский мост на бес!"!

"Крымский мост будет разрушен, когда мы вернем Крым", - заявил глава ГУР Кирилл Буданов.

Фото: Gettyimages

Украина
Крым
Керченский мост
деоккупация Украины
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