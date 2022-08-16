"Крымский мост обиделся на склад, ведь снова выбрали не его": как соцсети отреагировали на взрывы и детонацию боеприпасов вблизи оккупированного Джанкоя

Пока в Майском горит склад боеприпасов, а в Джанкое – электрическая подстанция, украинцы упражняют в остроумии в соцсетях. Еспресо.TV собрал самые интересные реакции украинцев на новый "хлопок" в Крыму.

Пользователи не могут дождаться, когда наконец кто-то закурит на Крымском мосту. "Крымский мост обиделся на склад в Майском, потому что снова выбрали не его" – это одна из самых популярных сообщений сегодня.

"В Джанкое курят с самого утра", пишет глава Всеукраинского народного контроля Андрей Мисик.

"Операция "демилитаризация" в ювелирном стиле ВСУ продолжится до полной деоккупации украинских территорий. Наши воины - лучшие спонсоры хорошего настроения. Крым - это Украина", - написал руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ярмак.

В сообществе Крым SOS выбирают варианты, как в РФ будут объяснять причины "хлопка".

И варианты ответов:

В Джанкойском районе оккупированного Россией Крыма утром 16 августа были слышны взрывы и виден черный дым. В минобороны России подтвердили взрывы на складе с боеприпасами.

Ровно за неделю до того, 9 августа прогремели взрывы в районе авиабазы россиян в Новофедоровке, на полуострове начали эвакуацию жителей в Сакском районе. Местные сообщали о большом количестве автомобилей скорой помощи, которые едут в Новофедоровку из Евпатории. Очевидцы слышали серию взрывов, подобных детонации боеприпасов.