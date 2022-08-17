Об этом Подоляк заявил в интервью The Guardian .

В разговоре с британским изданием он дал понять, что Украина рассматривает Крымский мост как законную военную цель.

"Это незаконное сооружение, а также основной путь для снабжения российской армии в Крыму. Такие объекты должны быть уничтожены", - сказал Подоляк.

Он добавил, что нынешняя стратегия Украины состоит в том, чтобы оставить кафиров без материально-технического обеспечения.

"Наша стратегия состоит в том, чтобы уничтожить материально-техническое обеспечение, линии поставок, склады боеприпасов и другие объекты военной инфраструктуры. Это создает хаос в российских вооруженных силах", - пояснил Подоляк.

10 июля генерал-майор запаса и бывший военный прокурор Украины Виктор Чумак заявил, что Севастопольская бухта и Крымский мост являются легитимными целями Вооруженных сил Украины.

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