Крымский мост - незаконное сооружение и путь снабжения армии РФ, такие объекты должны быть уничтожены, - Подоляк
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Крымский мост является законной военной целью и должен быть уничтожен
Об этом Подоляк заявил в интервью The Guardian .
В разговоре с британским изданием он дал понять, что Украина рассматривает Крымский мост как законную военную цель.
"Это незаконное сооружение, а также основной путь для снабжения российской армии в Крыму. Такие объекты должны быть уничтожены", - сказал Подоляк.
Он добавил, что нынешняя стратегия Украины состоит в том, чтобы оставить кафиров без материально-технического обеспечения.
"Наша стратегия состоит в том, чтобы уничтожить материально-техническое обеспечение, линии поставок, склады боеприпасов и другие объекты военной инфраструктуры. Это создает хаос в российских вооруженных силах", - пояснил Подоляк.
- 10 июля генерал-майор запаса и бывший военный прокурор Украины Виктор Чумак заявил, что Севастопольская бухта и Крымский мост являются легитимными целями Вооруженных сил Украины.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.07
Покупка 39.07Продажа 39.91
-
EUR
Покупка 39.5Продажа 40.66
- Актуальное
- Важное