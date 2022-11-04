"Крымский мост на бис!": Укрпочта выпустила новую марку

Об этом сообщил гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский .

Сегодня на стеклянном мосту в Киеве запустили новую марку: "На нашем выдержавшем Киевском мосту запустили марку "Крымский мост на бис!", посвященную тому мосту, который не выдержал".

Смелянский открыл продажу марки вместе с крымчанином Рустемом Умеровым и автором – Юрием Шаповаловым.

"Рустем сейчас возглавляет Фонд Госимущества и говорит, ему этот мост, после освобождения Крыма, на балансе не нужен. Поэтому, в "День народного единства" России, пожелаем всем нам поскорее от них отсоединиться", - рассказал Смелянский.

Также эту дату подобрали, потому что 4 ноября исполняется ровно 8 лет, 8 месяцев и 8 дней сопротивления украинского народа российским оккупантам.

"Мечты должны сбываться, потому что украинцы месяцами ждали и даже готовились на мемном фронте к падению Крымского моста. И мы готовились, но по-своему. Потому что за время войны уже привыкли навсегда запечатлевать исторические моменты нашей страны и выпускать их в виде марок. Основной сюжет новой - это, конечно, мост, но кроме него много других понравившихся вам художественных деталей, например намек на фразу "Хватит курить, где попало, курите там, где еще не попало", - добавил Смелянский.

Более 80 тыс. писем из 300 тыс. уже проданы по предзаказу.

Марку с конвертом можно приобрести в отделениях и онлайн.

1 ноября Укрпочта запустила голосование за эскиз рождественской марки.

Укрпочта анонсировала выпуск новой марки, посвященной взрыву на Крымском мосту