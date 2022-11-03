"Крымский мост на бис!": новая марка от Укрпочты выйдет 4 ноября
Укрпочта 4 ноября выпустит новую марку, посвященную взрыву на Крымском мосту
Об этом сообщил гендиректор Укрпочты Игорь Смилянский.
Он отметил, что дату для марки "Крымский мост на бис!" выбрали такую, поскольку именно 4 ноября 2022 будет 8 лет 8 месяцев и 8 дней с начала войны с Россией. Также Смелянский отметил, что марка станет своеобразным поздравлением для россиян с Днем Народного Единства.
"Мы, в Укрпочте, настолько дружелюбны, что делаем подарки даже нашим врагам. … Надеюсь, остатки серого вещества рашистов таки воссоединятся с реальностью и они оставят всех нас в покое, а пока мы хотим поздравить их так, как умеем только мы", - написал гендиректор Укрпочты в телеграмме.
Тираж марки составит 300 тыс. марковых листов (2,1 млн марок). Более 70 тыс. из них уже проданы по предзаказу.
Приобрести марки можно уже 4 ноября в отделениях и на сайте Укрпочты, а также в официальных онлайн-магазинах Укрпочты на Prom, Kasta, Rozetka, eBay и Amazon. Там также можно будет приобрести тематические футболки, свитшоты и магниты.
"Марки Укрпочты продаются даже, когда нет света, потому что несут в себе лучи надежды, что все, что на них изображено - обязательно сбудется", - подчеркнул Смелянский.
- 1 ноября Укрпочта запустила голосование по эскизу рождественской марки.
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