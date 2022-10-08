Крымский мост могло взорвать ГРУ, чтобы подставить ФСБ, - Подоляк
По мнению советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка, за утренним взрывом на Крымском (Керченском) мосту может скрываться борьба внутри российских спецслужб и силовых ведомств
Об этом он заявил у себя в твиттере.
"А теперь серьезно. ФСБ/ЧВК пытаются съесть руководство МО/ГШ. За мгновение до смены кадров ФСБ идет в нокдаун: просмотрели взрыв на мосту Путина. Теперь МО сможет обвинить ФСБ в будущих поражениях на Юге", - отметил Подоляк.
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"Еще не очевидно, кто взорвал мост? Напомню – фура заехала из РФ", - подчеркнул Михаил Подоляк.
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- Напомним, за охрану Крымского (Керченского) моста как стратегического объекта оккупантов отвечает ФСБ.
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