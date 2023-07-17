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Крымский мост мог быть поражен взрывчаткой массой 200-500 кг в тротиловом эквиваленте, - военный эксперт Рябых

17 июля, 2023 понедельник
17:03
Война с Россией

Военный эксперт, директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых считает, что в ближайшее время Крымский мост действовать не будет

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

Признаки воздушного поражения Крымского моста отсутствуют. Характер повреждений моста свидетельствует о том, что удар произошел снизу, с применением мощного взрывного устройства. Взрыв привел к тому, что один из пролетов моста снялся с опоры и рухнул. В ближайшее время мост действовать не будет, что существенно усложнит снабжение российской группировки", - подчеркнул Рябых.

По его словам, удар по Крымскому мосту был нанесен дистанционно управляемым надводным или подводным аппаратом.

«К подобным повреждениям мог привести взрыв массой от 200 до 500 кг взрывчатого вещества. Конечно, сама опора не могла не пострадать. Это мог быть дистанционно управляемый надводный или подводный аппарат. Такие аппараты есть разных типов, которые совершенствуются, сохраняя больший радиус применения, что позволяет наносить более мощные удары по противнику", - пояснил Рябых.

  • Под утро 17 июля на Крымском мосту раздались взрывы, после этого оккупационные власти заявили о "чрезвычайном происшествии" и обвинили в атаке украинских военных. На пролетах обнаружили повреждение дорожного полотна, а также говорят о 2 погибших. В Украине на это отреагировали
  • Служба безопасности Украины заявила , что все детали взрыва на Крымском мосту 17 июля будут раскрыты после победы Украины в войне против России
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