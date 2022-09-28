Крымский коллаборант Аксенов вручил херсонскому предателю Стремоусову паспорт гражданина РФ
Ставленик России в оккупированном Крыму Сергей Аксенов вручил российский паспорт коллаборанту из Херсона Кириллу Стремоусову
Об этом Аксенов сообщил в своем Telegram.
"Вручил паспорт гражданина РФ заместителю главы Херсонской области Стремоусову. В лихолетье Кирилл Сергеевич не побоялся взять на себя ответственность за регион и людей, в сложных обстоятельствах сохранил верную и жесткую позицию. А сегодня стал гражданином нашей великой страны", - написал Аксенов.
На видео слышно, как Аксенов отмечает, что Стремоусов в трудные времена "в окопах не отсиживался", а служил России.
В ответ Стремоусов сказал, что готов служить России и дальше.
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