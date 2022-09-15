Крымский гауляйтер Аксенов поддержал Кадырова и обещает "батальоны добровольцев" для войны с Украиной
"Глава" оккупированного полуострова заявил, что на полуострове формируют "два батальона добровольцев" для участия в войне России против Украины
Об этом Аксенов написал в Telegram.
Его сообщение является ответом на призыв главы Чечни Рамзана Кадырова "обучить и укомплектовать хотя бы одну тысячу добровольцев" в каждом регионе России для отправки в Украину.
"Крым уже выставил более 1200 добровольцев и формирует еще два батальона. Мы полностью обеспечиваем их экипировкой, средствами защиты, связи и разведки", – написал Аксенов.
"Все задачи специальной военной операции будут выполнены. И каждый из нас на своем месте внесет вклад в наше общее дело", - написал Аксенов.
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