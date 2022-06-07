Крымских детей заставляют учить речи Путина, – представительница Зеленского в АРК
В оккупированном Крыму детей в детсадах и школах заставляют учить речи российского диктатора Владимира Путина
Об этом на брифинге сообщила постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева, передает Укринформ .
"Что очень угрожающе для нас, это то, что они (оккупанты – ред.) фактически заставляют учить речи Путина, но переводя их на детский язык, в учебных заведениях средних или даже в детских садах", - сказала Ташева.
Она отметила, что один из нарративов оккупантов - о Путине как о лидере Крыма , поэтому весь полуостров завешен его портретами - он на бигбордах, на ситилайтах.
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