Об этом на брифинге сообщила постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева, передает Укринформ .

"Что очень угрожающе для нас, это то, что они (оккупанты – ред.) фактически заставляют учить речи Путина, но переводя их на детский язык, в учебных заведениях средних или даже в детских садах", - сказала Ташева.

Она отметила, что один из нарративов оккупантов - о Путине как о лидере Крыма , поэтому весь полуостров завешен его портретами - он на бигбордах, на ситилайтах.