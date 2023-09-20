Крымские телеграмм-каналы сообщили о взрывах на полуострове: оккупанты заявили о работе ПВО
В среду, 20 сентября, крымские телеграмм-каналы сообщили о взрывах в районе Инкермана, а также вблизи аэродромов "Бельбек" и "Кача". Оккупационные "власти" заявили об атаке БПЛА и работе ПВО
Об этом сообщает тг-канал "Крымский ветер".
По словам жителей, в Южной бухте Севастополя и Северного мола российские военные снова применили дымовой занавес.
Впоследствии она усилилась в районе Нефтяной гавани в Инкермане.
Как отмечает ТГ-канал, именно здесь расположена главная нефтебаза Черноморского флота, где хранятся миллионы тонн горючего.
Впоследствии так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в результате работы ПВО в Верхнесадовом и Каче, по предварительным данным, упали сбитые беспилотники. Он добавил, что пострадавших нет. В то же время произошло "небольшое возгорание травы" в Верхнесадовом.
Развожаев заявил, что в Каче беспилотник упал на территории виноградников – там тоже горит трава.
"Губернатор" написал , что в районе акватории Севастопольской бухты используются табельные средства аэрозольного маскировки. Говорит, что запах неприятный, но это абсолютно безопасно.
"Крымские партизаны" заявляют о прилете по воинской части РФ в районе села Верхнесадово под Севастополем.
- Также вечером воскресенья, 17 сентября, во временно оккупированном Севастополе и на мысе Фиолент якобы раздались взрывы.
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