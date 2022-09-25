English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Война с Россией: хроника
Борьба за свободу слова
Главная война с Россией Крымские татары получили более 1500 повесток за пару дней

Крымские татары получили более 1500 повесток за пару дней

25 сентября, 2022 воскресенье
14:34
война с Россией

За несколько дней крымские татары на оккупированном полуострове получили более 1500 повесток в рамках объявленной РФ мобилизации

Об этом сообщает представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым.

"Мы видим, что Российская Федерация в принципе в течение полугода этой большой войны пыталась призывать и отправлять на войну в основном людей из так называемых национальных республик. Фактически истребляя таким образом малые народы, малочисленные коренные народы Российской Федерации. Что касается оккупированного Крымского полуострова, они действительно акцент делают на крымских татарах, пытаясь таким образом истребить генофонд крымско-татарского народа", – говорит Тамила Ташева.

По ее словам, забирают не только всех призывного возраста, а получают повестки и мужчины в возрасте более 60 лет, также никто не учитывает наличие болезней.

Между тем гауляйтер Крыма Аксенов заявил, что планирует завершить мобилизационные процессы в Крыму до сегодняшнего вечера, 25 сентября. Он также добавил о наличии крымчан-добровольцев, которые вроде бы помогают ускорить процесс мобилизации и "понимают свою ответственность за родных и близких".

  • Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в стране.
  • Спикер Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в засекреченном пункте указа российского диктатора говорится о количестве мобилизованных.
  • 22 сентября глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Россия избрала путь конфронтации, объявив частичную мобилизацию, поддержав организацию незаконных референдумов на оккупированных территориях Украины.
  • Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Владимир Путин использует войну против Украины как способ умышленного этноцида народов России.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Украина
Россия
Крым
мобилизация
оккупированные территории
Читайте также:
M142 HIMARS
24 сентября, 2022 суббота
Вероятно, отдельные члены Альянса предложат Украине военную помощь, еще мощнее американских HIMARS, - дипломат Мэтью Брайза
рф
24 сентября, 2022 суббота
Россия закроет границы на выезд, - СМИ
Олександр Айдар
Автор Татьяна Яворськая
24 сентября, 2022 суббота
Герои Украины. Александр – мировой рекордсмен по уничтожению бронированной техники за день, которого цитировал Байден
Киев
+15°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 40.9
    Покупка 40.9
    Продажа 41.86
  • EUR
    Покупка 39.99
    Продажа 41.22
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, воскресенье
25 сентября
15:18
В Украине ликвидировали лейтенанта и капитана армии РФ, - офицер ВСУ Штефан
15:10
Оккупанты всю ночь обстреливали Донетчину артиллерией и кассетными снарядами. Есть пострадавшие
15:00
УПЛ: "Минай" в большинстве проиграл "Львову" в чемпионате Украины
14:46
Эксклюзив
Путин Медведчук
Путин обменом спас не одного Медведчука, а лояльность своей агентурной сети в Украине, чтобы они были уверены в спасении, - военный эксперт Притула
14:42
Международная ассоциация бокса утвердила в должности президента россиянина
14:39
Петр Порошенко
Фейковые "референдумы" нужны Путину, чтобы готовить новые территории для атак, - Порошенко
14:35
Турция обвинила Грецию в перебрасывании бронетехники на острова Эгейского моря с невоенным статусом
13:53
В Берлине побили мировой рекорд в марафоне
13:52
Во время антимобилизационного митинга в Дагестане силовики стреляют из автоматов в воздух
13:49
Президент Ирана Райси угрожает участникам беспорядков "решительным ответом"
13:43
Эксклюзив
Не разгоняйте зраду. Борьба за остальных пленных азовцев продолжается, - супруга защитника "Азовстали" Дмитрия Данилова
13:34
Эксклюзив
Рефат Чубаров
Фортификационно россияне укрепляют Крым, а крымчане пытаются уезжать в третьи страны, - Чубаров
13:21
Синоптик Наталья Диденко рассказала, когда в Украине станет теплее
13:09
Сегодня Украина отмечает 90 лет со дня рождения всемирно известного певца Анатолия Соловьяненко
13:08
Николай Княжицкий
Зачем воюем, если не финансируем культуру?
12:40
Обновлено
Молятся за мир в Украине: в Умань приехали уже более 23 тысяч хасидов-паломников
12:38
В одном из сел Сибири на войну забрали всех мужчин, - СМИ
12:30
Королевская семья опубликовала первое фото с места захоронения Елизаветы II
12:28
Российские военнопленные в Украине
В аппарате Путина предлагают поднять призывной возраст до 50 лет, - росСМИ
12:15
Эксклюзив
Путин последними решениями запускает распад России, - Пионтковский
12:02
Эксклюзив
После плена сын потерял 30 кг веса, - мама освобожденного из плена бойца "Азов"
12:01
"Насмешка над глобальными институтами": в Офисе президента отреагировали на ядерные угрозы РФ с трибуны ООН
11:44
Инфографика
Курс валют на 25 сентября: сколько стоят доллар и евро в обменниках
11:11
Мейвезер вернулся на ринг и нокаутировал бойца MMA
11:07
В Италии стартовало голосование на досрочных выборах
10:50
Эксклюзив
Николай Маломуж
Путинская репрессивная машина потеряет контроль над мобилизацией, - генерал Маломуж
10:40
В Херсоне в результате удара ВСУ погиб бывший нардеп-регионал Журавко, - росСМИ
10:15
Инфографика
За сутки Россия потеряла 400 военных и 10 БПЛА, – Генштаб
10:14
Обновлено
Россияне атаковали Одессу дронами-камикадзе, горит админздание в центре города
09:56
Британец нокаутировал экс-чемпиона мира и стал претендентом на титул Усика
09:45
Враг выпустил по Днепропетровщине более 170 снарядов из "градов": повреждены электроподстанции
09:33
Часть мобилизованных в РФ бросят на латание "дыр" росгвардии, - британская разведка
09:24
Эксклюзив
За предыдущие сутки и минувшую ночь ВСУ уничтожили 3 вражеских склада и 4 пункта управления, - руководитель пресс-центра ОК "Юг" Гуменюк
09:20
Эксклюзив
Чем больше Путин будет прибегать к эскалации в Украине, тем активнее будет против него выступать Китай, - дипломат Мэтью Брайза
09:11
Оккупанты ночью обстреляли Николаев, есть разрушения
08:55
Лавров
Лавров заявил, что ядерная доктрина РФ будет распространяться на захваченные украинские территории
08:45
Обновлено
Россия атаковала Запорожье ракетами. Зафиксировано 10 прилетов, есть пострадавшие
08:24
РФ может принудительно мобилизовать украинских военнопленных, – ISW
07:55
Эксклюзив
Частичная мобилизация в РФ имеет тектоническое влияние, словно огромное землетрясение в политике России, - дипломат Мэтью Брайза
07:53
За минувшие сутки враг ударил по 35 населенным пунктам Украины, – Генштаб
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV