Крымские татары получили более 1500 повесток за пару дней

Об этом сообщает представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым.

"Мы видим, что Российская Федерация в принципе в течение полугода этой большой войны пыталась призывать и отправлять на войну в основном людей из так называемых национальных республик. Фактически истребляя таким образом малые народы, малочисленные коренные народы Российской Федерации. Что касается оккупированного Крымского полуострова, они действительно акцент делают на крымских татарах, пытаясь таким образом истребить генофонд крымско-татарского народа", – говорит Тамила Ташева.

По ее словам, забирают не только всех призывного возраста, а получают повестки и мужчины в возрасте более 60 лет, также никто не учитывает наличие болезней.

Между тем гауляйтер Крыма Аксенов заявил, что планирует завершить мобилизационные процессы в Крыму до сегодняшнего вечера, 25 сентября. Он также добавил о наличии крымчан-добровольцев, которые вроде бы помогают ускорить процесс мобилизации и "понимают свою ответственность за родных и близких".

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в стране.

Спикер Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в засекреченном пункте указа российского диктатора говорится о количестве мобилизованных.

22 сентября глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Россия избрала путь конфронтации, объявив частичную мобилизацию, поддержав организацию незаконных референдумов на оккупированных территориях Украины.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Владимир Путин использует войну против Украины как способ умышленного этноцида народов России.